https://sputnikarabic.ae/20220930/فيديو-قديم-لوزيرة-خارجية-أمريكا-في-عهد-بوش-يكشف-نوايا-بلادها-تجاه-أوروبا-وروسيا-1068430038.html

فيديو قديم لوزيرة خارجية أمريكا في عهد بوش يكشف نوايا بلادها تجاه أوروبا وروسيا

فيديو قديم لوزيرة خارجية أمريكا في عهد بوش يكشف نوايا بلادها تجاه أوروبا وروسيا

كشف مقطع فيديو قديم يعود لعام 2014 لكوندوليزا رايس، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش، عن نوايا بلادها تجاه النفط والغاز الروسي... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T10:10+0000

2022-09-30T10:10+0000

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وفي الفيديو الذي أعاد تداوله نشطاء على مواقع التواصل، تقول رايس من مقابلة على برنامج "N24" العام 2014: "80% من الصادرات الروسية هي النفط والغاز والمعادن".وأضافت: "سيقول الناس حسنا أوروبا ستنفذ فيها الطاقة، نعم ولكن الروس ستنفذ لديهم السيولة قبل أن تنفذ الطاقة من أوروبا..".وتابعت: "أنا أفهم أنه من غير المريح أن يكون لديك تأثير على روابط الأعمال بهذه الطريقة، ولكن هذه إحدى الأدوات القليلة المتوفرة لدينا، على المدى البعيد".وأضافت: "لا نريد أنابيب غاز تمر عبر روسيا وأوكرانيا".وتداول الفيديو على نطاق واسع عقب الجدل الواسع الذي أثاره اكتشاف 4 تسريبات في خطي الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1و2" وسط تكهنات حول الجهة التي تقف خلف ذلك.

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