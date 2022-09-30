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فيديو قديم لوزيرة خارجية أمريكا في عهد بوش يكشف نوايا بلادها تجاه أوروبا وروسيا
فيديو قديم لوزيرة خارجية أمريكا في عهد بوش يكشف نوايا بلادها تجاه أوروبا وروسيا
كشف مقطع فيديو قديم يعود لعام 2014 لكوندوليزا رايس، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش، عن نوايا بلادها تجاه النفط والغاز الروسي... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T10:10+0000
2022-09-30T10:10+0000
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وفي الفيديو الذي أعاد تداوله نشطاء على مواقع التواصل، تقول رايس من مقابلة على برنامج "N24" العام 2014: "80% من الصادرات الروسية هي النفط والغاز والمعادن".وأضافت: "سيقول الناس حسنا أوروبا ستنفذ فيها الطاقة، نعم ولكن الروس ستنفذ لديهم السيولة قبل أن تنفذ الطاقة من أوروبا..".وتابعت: "أنا أفهم أنه من غير المريح أن يكون لديك تأثير على روابط الأعمال بهذه الطريقة، ولكن هذه إحدى الأدوات القليلة المتوفرة لدينا، على المدى البعيد".وأضافت: "لا نريد أنابيب غاز تمر عبر روسيا وأوكرانيا".وتداول الفيديو على نطاق واسع عقب الجدل الواسع الذي أثاره اكتشاف 4 تسريبات في خطي الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1و2" وسط تكهنات حول الجهة التي تقف خلف ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20220928/فوكس-نيوز-بايدن-قد-يكون-متورطا-في-تفجير-أنابيب-نورد-ستريم-1068356474.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

فيديو قديم لوزيرة خارجية أمريكا في عهد بوش يكشف نوايا بلادها تجاه أوروبا وروسيا

10:10 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / -وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / -
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كشف مقطع فيديو قديم يعود لعام 2014 لكوندوليزا رايس، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش، عن نوايا بلادها تجاه النفط والغاز الروسي واعتماد أوروبا عليهما.
وفي الفيديو الذي أعاد تداوله نشطاء على مواقع التواصل، تقول رايس من مقابلة على برنامج "N24" العام 2014: "80% من الصادرات الروسية هي النفط والغاز والمعادن".
وأضافت: "سيقول الناس حسنا أوروبا ستنفذ فيها الطاقة، نعم ولكن الروس ستنفذ لديهم السيولة قبل أن تنفذ الطاقة من أوروبا..".
وتابعت: "أنا أفهم أنه من غير المريح أن يكون لديك تأثير على روابط الأعمال بهذه الطريقة، ولكن هذه إحدى الأدوات القليلة المتوفرة لدينا، على المدى البعيد".

وواصلت قائلة: "أنت ببساطة تريد تغيير هيكل الاعتماد على الطاقة وتريد الاعتماد أكبر على منصات الطاقة الأمريكية الشمالية..." (أي الاعتماد على نفط وغاز أمريكا بدلا من روسيا).

وأضافت: "لا نريد أنابيب غاز تمر عبر روسيا وأوكرانيا".
وتداول الفيديو على نطاق واسع عقب الجدل الواسع الذي أثاره اكتشاف 4 تسريبات في خطي الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1و2" وسط تكهنات حول الجهة التي تقف خلف ذلك.
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