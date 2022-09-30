https://sputnikarabic.ae/20220930/قائد-البحرية-الإسرائيلية-السابق-يطالب-باغتيال-حسن-نصر-الله-وضع-مسدسا-على-الطاولة-وهدد-إسرائيل-1068434764.html
قائد البحرية الإسرائيلية السابق يطالب باغتيال حسن نصر الله: وضع مسدسا على الطاولة وهدد إسرائيل
قائد البحرية الإسرائيلية السابق يطالب باغتيال حسن نصر الله: وضع مسدسا على الطاولة وهدد إسرائيل
طالب قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق، الجينرال أليعازر ماروم، باغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T11:30+0000
2022-09-30T11:30+0000
2022-09-30T11:30+0000
أخبار حزب الله
أخبار حسن نصر الله
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها "مونت كارلو"، أكد ماروم أن نصر الله أصبح يمثل تهديدا مباشرا لإسرائيل، مشددا على ضرورة اغتياله لهذا السبب.وتحدث الجينرال الإسرائيلي حول تاريخ محاولات اغتيال نصر الله، مؤكدا أن بلاده كانت لديها فرص كثيرة لفعل ذلك لكنها لم تفعل.وقال: "اعتقدت لوقت طويل أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توجه تحذيرا صريحا لنصرالله بأنها سترد بشدة وستستهدفه شخصيا إذا قام بتهديد أو شن هجوم صاروخي على حقول الغاز".وحول إمكانية نجاح هذا الأمر، قال ماروم: "نصر الله ليس في القبو أي أنه غير مختبئ دائما، وقد أتيحت لنا العديد من الفرص لتصفيته".وتشهد العلاقة بين "حزب الله" وإسرائيل تصاعدا في التوترات بسبب موضوع ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب، حيث يقف الحزب متأهبا لمواجهة بعد الخلاف حول حدود خارطة الترسيم.طالع أيضا: نصر الله يحذر: "أعيننا وصواريخنا على كاريش"
https://sputnikarabic.ae/20220921/نتنياهو-يهاجم-لابيد-مرتين-في-يوم-واحد-يمنح-حقل-الغاز-لـنصر-الله-1068065052.html
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أخبار حزب الله, أخبار حسن نصر الله, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, أخبار حسن نصر الله, أخبار إسرائيل اليوم
قائد البحرية الإسرائيلية السابق يطالب باغتيال حسن نصر الله: وضع مسدسا على الطاولة وهدد إسرائيل
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طالب قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق، الجينرال أليعازر ماروم، باغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وحسب تصريحات
نقلتها "مونت كارلو"، أكد ماروم أن نصر الله أصبح يمثل تهديدا مباشرا لإسرائيل، مشددا على ضرورة اغتياله لهذا السبب.
وتحدث الجينرال الإسرائيلي حول تاريخ محاولات اغتيال نصر الله، مؤكدا أن بلاده كانت لديها فرص كثيرة لفعل ذلك لكنها لم تفعل.
وقال: "اعتقدت لوقت
طويل أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توجه تحذيرا صريحا لنصرالله بأنها سترد بشدة وستستهدفه شخصيا إذا قام بتهديد أو شن هجوم صاروخي على حقول الغاز".
ولفت إلى عدم رغبته في الخوض في تفاصيل تلك الفرص، مستدركا: "لكن سأقول إنه كان أمامنا أكثر من فرصة لضرب نصرالله على مر السنين ولم نفعل ذلك، لذلك لا ينبغي له أن يختبرنا... لكن الآن بعدما وضع مسدسا على الطاولة وهدد إسرائيل وسيادتها، يمكننا فعل ذلك".
وحول إمكانية نجاح هذا الأمر، قال ماروم: "نصر الله ليس في القبو أي أنه غير مختبئ دائما، وقد أتيحت لنا العديد من الفرص لتصفيته".
وتشهد العلاقة بين "حزب الله" وإسرائيل تصاعدا في التوترات بسبب موضوع ترسيم الحدود البحرية بين بيروت
وتل أبيب، حيث يقف الحزب متأهبا لمواجهة بعد الخلاف حول حدود خارطة الترسيم.