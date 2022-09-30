https://sputnikarabic.ae/20220930/قطر-الأولى-عربيا-في-نصيب-الفرد-من-إجمالي-الناتج-المحلي-1068447556.html

قطر الأولى عربيا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

قطر الأولى عربيا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

احتلت قطر المركز الأول عربيا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، حسب تقرير "الثروة العالمي" للعام 2022 الصادر عن بنك "كريدي سويس" السويسري. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T14:59+0000

2022-09-30T14:59+0000

2022-09-30T14:59+0000

العالم العربي

قطر

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ونقلت صحيفة "الشرق" عن التقرير أن نصيب الفرد سنويا من الناتج المحلي بلغ في قطر نحو 183.1 ألف دولار، ما يجعلها الأعلى بين ثروات الأفراد في الدول العربية.وسلط التقرير الضوء على نمو متوسط الثروة العالمية بوتيرة سريعة في عام 2021، والتي بلغت بحلول نهاية العام ما مجموعه 463.6 تريليون دولار، بزيادة قدرها 9.8% عن العام الماضي، حسب تقرير بنك "كريدي سويس".يشار إلى أن الاقتصاد القطري سجل نموا كبيرا بالأسعار الثابتة، اليوم الجمعة، بلغت نسبته 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء قد أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.وجاء هذا الارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ فيها مستوى 161.71 مليار ريال، وهو ما يعني أن تلك النتائج تسجل نموا بنسبة 6.3%، مبينة تسجيل نمو بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأول لعام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال.

قطر

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العالم العربي, قطر