https://sputnikarabic.ae/20220930/قطر-الأولى-عربيا-في-نصيب-الفرد-من-إجمالي-الناتج-المحلي-1068447556.html
قطر الأولى عربيا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
قطر الأولى عربيا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
احتلت قطر المركز الأول عربيا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، حسب تقرير "الثروة العالمي" للعام 2022 الصادر عن بنك "كريدي سويس" السويسري. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T14:59+0000
2022-09-30T14:59+0000
2022-09-30T14:59+0000
العالم العربي
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1047536065_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_166013e82dc19ed197b152207f3a20c8.jpg
ونقلت صحيفة "الشرق" عن التقرير أن نصيب الفرد سنويا من الناتج المحلي بلغ في قطر نحو 183.1 ألف دولار، ما يجعلها الأعلى بين ثروات الأفراد في الدول العربية.وسلط التقرير الضوء على نمو متوسط الثروة العالمية بوتيرة سريعة في عام 2021، والتي بلغت بحلول نهاية العام ما مجموعه 463.6 تريليون دولار، بزيادة قدرها 9.8% عن العام الماضي، حسب تقرير بنك "كريدي سويس".يشار إلى أن الاقتصاد القطري سجل نموا كبيرا بالأسعار الثابتة، اليوم الجمعة، بلغت نسبته 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء قد أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.وجاء هذا الارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ فيها مستوى 161.71 مليار ريال، وهو ما يعني أن تلك النتائج تسجل نموا بنسبة 6.3%، مبينة تسجيل نمو بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأول لعام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1047536065_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9dc0570458884032e392a2e7713e189d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر
قطر الأولى عربيا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
تابعنا عبر
احتلت قطر المركز الأول عربيا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، حسب تقرير "الثروة العالمي" للعام 2022 الصادر عن بنك "كريدي سويس" السويسري.
ونقلت صحيفة
"الشرق" عن التقرير أن نصيب الفرد سنويا من الناتج المحلي بلغ في قطر نحو 183.1 ألف دولار، ما يجعلها الأعلى بين ثروات الأفراد في الدول العربية.
وسلط التقرير الضوء على نمو متوسط الثروة العالمية بوتيرة سريعة في عام 2021، والتي بلغت بحلول نهاية العام ما مجموعه 463.6 تريليون دولار، بزيادة قدرها 9.8% عن العام الماضي، حسب تقرير بنك "كريدي سويس".
يشار إلى أن الاقتصاد القطري سجل نموا كبيرا
بالأسعار الثابتة، اليوم الجمعة، بلغت نسبته 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء قد أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.
وجاء هذا الارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ فيها مستوى 161.71 مليار ريال، وهو ما يعني أن تلك النتائج تسجل نموا بنسبة 6.3%، مبينة تسجيل نمو بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأول لعام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال.