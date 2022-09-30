https://sputnikarabic.ae/20220930/قطر-ترد-على-اتهام-الدنمارك-لها-بأن-تنظيمها-لكأس-العالم-كلف-آلاف-الأشخاص-حياتهم-1068427005.html
قطر ترد على اتهام الدنمارك لها بأن تنظيمها لكأس العالم "كلف آلاف الأشخاص حياتهم"
قطر ترد على اتهام الدنمارك لها بأن تنظيمها لكأس العالم "كلف آلاف الأشخاص حياتهم"
ردت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، على الشركة المصنعة لقمصان منتخب الدنمارك، والتي فاجأت الجميع بتصميم قميص لا يظهر شعار... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T08:32+0000
2022-09-30T08:32+0000
2022-09-30T08:32+0000
قطر
أخبار الدنمارك
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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وكانت الشركة قد كشفت عن قميص منتخب الدنمارك الذي سيخوض به منافسات المونديال، يوم الأربعاء، قالت في بيان لها: "نحن لا نرغب في ظهور علامتنا التجارية خلال البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم".وحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت اللجنة في بيان إنه "منذ فوز قطر بحق استضافة كأس العالم، عملت بجد مع الحكومة القطرية لضمان أن تترك البطولة إرثا اجتماعيا دائما".وأضاف البيان: "التزامنا بهذا الإرث، أسهم في تحقيق الإصلاحات المهمة في نظام العمل، وإصدار القوانين التي تحمي حقوق العمال وتضمن تحسين ظروفهم المعيشية".وأردف: "الدول عليها أن تفعل المزيد دائمًا لحماية حقوق الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدنمارك".وأكد البيان أن "عمل اللجنة العليا معترف به من قبل العديد من كيانات المجتمع الدولي، مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال".كما حث البيان الاتحاد الدنماركي على نقل نتائج اتصالاته الواسعة والعمل مع اللجنة العليا بدقة، وضمان توصيل ذلك بشكل دقيق لشركائه في الشركة.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الدنمارك-تنتقد-قطر-من-خلال-قميص-لاعبي-منتخبها-في-كأس-العالم-صور-1068405632.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار الدنمارك, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
قطر, أخبار الدنمارك, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
قطر ترد على اتهام الدنمارك لها بأن تنظيمها لكأس العالم "كلف آلاف الأشخاص حياتهم"
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ردت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، على الشركة المصنعة لقمصان منتخب الدنمارك، والتي فاجأت الجميع بتصميم قميص لا يظهر شعار منتخب الدنمارك، احتجاجا على "سجل قطر في حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.
وكانت الشركة قد كشفت عن قميص منتخب الدنمارك
الذي سيخوض به منافسات المونديال، يوم الأربعاء، قالت في بيان لها: "نحن لا نرغب في ظهور علامتنا التجارية خلال البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم".
وحسب صحيفة
"ديلي ميل"، قالت اللجنة في بيان إنه "منذ فوز قطر بحق استضافة كأس العالم، عملت بجد مع الحكومة القطرية لضمان أن تترك البطولة إرثا اجتماعيا دائما".
وأضاف البيان: "التزامنا بهذا الإرث، أسهم في تحقيق الإصلاحات المهمة في نظام العمل، وإصدار القوانين التي تحمي حقوق العمال وتضمن تحسين ظروفهم المعيشية".
وتابع: "نحن نعارض ادعاء شركة هيومل بأن هذه البطولة كلفت أرواح الآلاف من الأشخاص؛ وعلاوة على ذلك نحن نرفض بشدة التقليل من أهمية التزامنا الحقيقي بحماية صحة وسلامة 30 ألف عامل قاموا ببناء ملاعب كأس العالم والمشروعات الأخرى للبطولة".
وأردف: "الدول عليها أن تفعل المزيد دائمًا لحماية حقوق الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدنمارك
".
وأكد البيان أن "عمل اللجنة العليا معترف به من قبل العديد من كيانات المجتمع الدولي، مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال".
كما حث البيان الاتحاد الدنماركي على نقل نتائج اتصالاته الواسعة والعمل مع اللجنة العليا بدقة، وضمان توصيل ذلك بشكل دقيق لشركائه في الشركة.