https://sputnikarabic.ae/20220930/قطر-تسجل-نموا-اقتصاديا-بنسبة-63-في-الربع-الثاني-من-العام-الجاري-على-أساس-سنوي-1068443111.html
قطر تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 6.3% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي
قطر تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 6.3% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي
سجل الاقتصاد القطري نموا كبيرا بالأسعار الثابتة، اليوم الجمعة، بلغت نسبته 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T13:47+0000
2022-09-30T13:47+0000
2022-09-30T13:47+0000
قطر
العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء قد أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.وجاء هذا الارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ فيها مستوى 161.71 مليار ريال، وهو ما يعني أن تلك النتائج تسجل نموا بنسبة 6.3%، مبينة تسجيل نمو بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأول لعام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال.وقفز الناتج المحلي القطري الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي – بنسبة 40.7 % على أساس سنوي، ليرتفع الناتج إلى 219.87 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ فيها 156.29 مليار ريال، في وقت سجل نموا بنسبة 11.5 % مقارنة مع الربع الأول للعام الجاري نفسه، والتي بلغت 197.17 مليار ريال.
قطر
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, العالم العربي
قطر تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 6.3% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي
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سجل الاقتصاد القطري نموا كبيرا بالأسعار الثابتة، اليوم الجمعة، بلغت نسبته 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء قد أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.
وجاء هذا الارتفاع
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ فيها مستوى 161.71 مليار ريال، وهو ما يعني أن تلك النتائج تسجل نموا بنسبة 6.3%، مبينة تسجيل نمو بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأول لعام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال.
وقفز الناتج المحلي القطري الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي – بنسبة 40.7 % على أساس سنوي، ليرتفع الناتج إلى 219.87 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ فيها 156.29 مليار ريال، في وقت سجل نموا بنسبة 11.5 % مقارنة مع الربع الأول للعام الجاري نفسه، والتي بلغت 197.17 مليار ريال.