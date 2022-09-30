https://sputnikarabic.ae/20220930/كاف-يعلن-تجريد-غينيا-من-استضافة-كأس-الأمم-الأفريقية-2025--1068462351.html
"كاف" يعلن تجريد غينيا من استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025
"كاف" يعلن تجريد غينيا من استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025
أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة، عن تجريد غينيا من استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2025. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T21:36+0000
2022-09-30T21:36+0000
2022-09-30T21:36+0000
رياضة
غينيا
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وأوضح أن سبب تجريد غينيا من استضافة البطولة الكروية هو أن "بنيتها التحتية ليست جاهزة بعد"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الغينية كوناكري: "لسنا مستعدين حتى الآن في غينيا.. وعلينا إعادة فتح عملية" السماح للدول المضيفة المرتقبة بتقديم عطاء لاستضافة البطولة.وقال: "لقد أصررت على عدم نشر هذه الرسالة على الملأ، وكان يجب أن أحضر شخصيا إلى هنا".وأضاف باتريس موتسيبي أن "كاف" سيعقد اجتماع اللجنة التنفيذية، غدا السبت، وسيُطلب منه استلام عطاءات جديدة.وكان من المقرر أن يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مع زعيم المجلس العسكري لغينيا، العقيد مامادي دومبويا، اليوم الجمعة، بحسب برنامج الزيارة الذي أرسله الاتحاد الغيني لمرة القدم.وفاز منتخب السنغال لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للعام الحالي 2022، بعد هزيمته لنظيره المصري في المباراة النهائية التي أقيمت في شهر فبراير/ شباط بالكاميرون.وأحرزت السنغال اللقب الأول في تاريخها الأفريقي، بالفوز على مصر بـ4 أهداف مقابل 2 في نهائي البطولة.
https://sputnikarabic.ae/20220614/نيجيريا-تحقق-أكبر-فوز-في-تاريخ-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-10---0-فيديو-1063565661.html
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رياضة, غينيا
"كاف" يعلن تجريد غينيا من استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025
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أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة، عن تجريد غينيا من استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2025.
وأوضح أن سبب تجريد غينيا من استضافة البطولة الكروية هو أن "بنيتها التحتية ليست جاهزة بعد"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الغينية كوناكري: "لسنا مستعدين حتى الآن في غينيا.. وعلينا إعادة فتح عملية" السماح للدول المضيفة المرتقبة بتقديم عطاء لاستضافة البطولة.
وكشف رئيس "كاف" للصحفيين أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اتخذ في الواقع في شهر يوليو/ تموز.
وقال: "لقد أصررت على عدم نشر هذه الرسالة على الملأ، وكان يجب أن أحضر شخصيا إلى هنا".
وأضاف باتريس موتسيبي أن "كاف" سيعقد اجتماع اللجنة التنفيذية، غدا السبت، وسيُطلب منه استلام عطاءات جديدة.
وكان من المقرر أن يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مع زعيم المجلس العسكري لغينيا، العقيد مامادي دومبويا، اليوم الجمعة، بحسب برنامج الزيارة الذي أرسله الاتحاد الغيني لمرة القدم.
وفاز منتخب السنغال لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للعام الحالي 2022، بعد هزيمته لنظيره المصري
في المباراة النهائية التي أقيمت في شهر فبراير/ شباط بالكاميرون.
وأحرزت السنغال اللقب الأول في تاريخها الأفريقي، بالفوز على مصر بـ4 أهداف مقابل 2 في نهائي البطولة.