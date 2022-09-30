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https://sputnikarabic.ae/20220930/كاميرا-ترصد-ماذا-فعلت-حارسة-أمن-سعودية-مع-أحد-الأشخاص-أثناء-عملها-فيديو-1068423956.html
كاميرا ترصد ماذا فعلت حارسة أمن سعودية مع أحد الأشخاص أثناء عملها... فيديو
كاميرا ترصد ماذا فعلت حارسة أمن سعودية مع أحد الأشخاص أثناء عملها... فيديو
رصدت كاميرا مراقبة كيف تعاملت حارسة أمن سعودية مع أحد الأشخاص أثناء قيامها بعملها، ما أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بين السعوديين. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T07:45+0000
2022-09-30T07:45+0000
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وفي الفيديو المتناقل يظهر كيف تعاملت حارسة الأمن وتدعى فاطمة الزهراني في أحد المواقع في مدينة الطائف مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يشعر بالبرودة الشديدة.وفي المقطع نرى الحارسة تقوم بتدفئة الشخص جيداً بوضع عباءة عليه، وتتعامل بلطف معه.وبعد انتشار الفيديو، طالب نشطاء مواقع التواصل بتكريم حارسة الأمن لموقفها الإنساني.وعن تفاصيل الواقعة، نقل موقع "العربية" عن فاطمة، قولها إنها تعمل كحارسة أمن في متجر للكماليات.وأضافت أن القصة بدأت عندما دخل الشاب من البوابة مبتسماً ثم غاب لـ10 دقائق، لكنها لاحظت عندما عاد أن وجهه أصفر فسألته عن السبب، ليرد بأنه يشعر بالبرد.وأوضحت أنها أخرجته من مكانه ووضعت عباءة على كتفيه، ثم قدمت له القهوة ووفرت له مكاناً دافئاً، مؤكدة أنها لم تكن على علم بتوثيق الكاميرات للموقف.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

كاميرا ترصد ماذا فعلت حارسة أمن سعودية مع أحد الأشخاص أثناء عملها... فيديو

07:45 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEسعوديات
سعوديات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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رصدت كاميرا مراقبة كيف تعاملت حارسة أمن سعودية مع أحد الأشخاص أثناء قيامها بعملها، ما أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بين السعوديين.
وفي الفيديو المتناقل يظهر كيف تعاملت حارسة الأمن وتدعى فاطمة الزهراني في أحد المواقع في مدينة الطائف مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يشعر بالبرودة الشديدة.
وفي المقطع نرى الحارسة تقوم بتدفئة الشخص جيداً بوضع عباءة عليه، وتتعامل بلطف معه.
وبعد انتشار الفيديو، طالب نشطاء مواقع التواصل بتكريم حارسة الأمن لموقفها الإنساني.
وعن تفاصيل الواقعة، نقل موقع "العربية" عن فاطمة، قولها إنها تعمل كحارسة أمن في متجر للكماليات.
وأضافت أن القصة بدأت عندما دخل الشاب من البوابة مبتسماً ثم غاب لـ10 دقائق، لكنها لاحظت عندما عاد أن وجهه أصفر فسألته عن السبب، ليرد بأنه يشعر بالبرد.
وأوضحت أنها أخرجته من مكانه ووضعت عباءة على كتفيه، ثم قدمت له القهوة ووفرت له مكاناً دافئاً، مؤكدة أنها لم تكن على علم بتوثيق الكاميرات للموقف.
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