https://sputnikarabic.ae/20220930/لاعبا-تنس-يشتبكان-بدلا-من-التصافح-عقب-المباراة-فيديو-1068429211.html
لاعبا تنس يشتبكان بدلا من التصافح عقب المباراة... فيديو
لاعبا تنس يشتبكان بدلا من التصافح عقب المباراة... فيديو
وقع شجار واشتباك بالأيدي بين لاعبي التنس أدريان أندرييف وكورنتين موتيه في أعقاب مبارتهما في بطولة دوري أورليانز في فرنسا، أمس الخميس. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T09:37+0000
2022-09-30T09:37+0000
2022-09-30T09:37+0000
نادي الفيديو
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وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر الواقعة التي وصفها كثيرون بأنها بعيدة عن الروح الرياضية، فبعد أن انتهت المباراة بفوز أدريان أندرييف المصنف 247 عالميا على موتيه المصنف 64 عالميا، بدأ اللاعبان وكأنهما يتصافحا لكن الموقف سرعان ما تغير.انقلب الأمر فجأة من المصافحة إلى شجار بين اللاعبين، حيث دفع أحدهما الآخر وبدأ اشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل حكم المباراة على الفور للفصل بين اللاعبين اللذين تبادلا الشتائم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لاعبا تنس يشتبكان بدلا من التصافح عقب المباراة... فيديو
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وقع شجار واشتباك بالأيدي بين لاعبي التنس أدريان أندرييف وكورنتين موتيه في أعقاب مبارتهما في بطولة دوري أورليانز في فرنسا، أمس الخميس.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر الواقعة التي وصفها كثيرون بأنها بعيدة عن الروح الرياضية، فبعد أن انتهت المباراة بفوز أدريان أندرييف المصنف 247 عالميا على موتيه المصنف 64 عالميا، بدأ اللاعبان وكأنهما يتصافحا لكن الموقف سرعان ما تغير.
انقلب الأمر فجأة من المصافحة إلى شجار بين اللاعبين، حيث دفع أحدهما الآخر وبدأ اشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل حكم المباراة على الفور للفصل بين اللاعبين اللذين تبادلا الشتائم.