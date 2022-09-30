https://sputnikarabic.ae/20220930/لافروف-سياسة-فرق-تسد-تستخدم-بنشاط-من-قبل-الغرب-فيما-يتعلق-بدول-الاتحاد-السوفيتي-السابق-1068423723.html
لافروف: سياسة "فرق تسد" تستخدم بنشاط من قبل الغرب فيما يتعلق بدول الاتحاد السوفيتي السابق
لافروف: سياسة "فرق تسد" تستخدم بنشاط من قبل الغرب فيما يتعلق بدول الاتحاد السوفيتي السابق
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن هدف الغرب في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق، هو زيادة تفتيت التواصل وخلق والخلافات بين الشعوب، وأبرز مثال على... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T07:35+0000
2022-09-30T07:35+0000
2022-09-30T07:35+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064082769_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_f94e9e6dc8de32c036aac4f2a184d2b6.jpg
وأضاف لافروف، اليوم الجمعة، في موسكو في اجتماع لرؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "لا يخفى على أحد أن سياسة "فرق تسد" تستخدم بنشاط من قبل الغرب فيما يتعلق بدول الاتحاد السوفيتي السابق. والهدف واضح تماما، تفتيت التواصل في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق بشكل أكبر، والخلافات في بلداننا وبين الشعوب، لفرض مخططات تفاعل غير مجدية".وأشار وزير الحارجية الروسي إلى أن "النتيجة الأكثر لفتا للانتباه لهذا المسار المدمر هو تحول أوكرانيا إلى موطئ قدم مناهض لروسيا".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220922/لافروف-الاستفتاءات-في-دونباس-وزابوروجيه-وخيرسون-استجابة-لنداء-زيلينسكي-للروس-مغادرة-أوكرانيا-1068103465.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064082769_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_0632aff66c76066e0810e3d5ec13b326.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
لافروف: سياسة "فرق تسد" تستخدم بنشاط من قبل الغرب فيما يتعلق بدول الاتحاد السوفيتي السابق
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن هدف الغرب في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق، هو زيادة تفتيت التواصل وخلق والخلافات بين الشعوب، وأبرز مثال على ذلك هو خلق "مناهضة لروسيا" في أوكرانيا.
وأضاف لافروف، اليوم الجمعة، في موسكو في اجتماع لرؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "لا يخفى على أحد أن سياسة "فرق تسد" تستخدم بنشاط من قبل الغرب فيما يتعلق بدول الاتحاد السوفيتي السابق. والهدف واضح تماما، تفتيت التواصل في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق بشكل أكبر، والخلافات في بلداننا وبين الشعوب، لفرض مخططات تفاعل غير مجدية".
وأشار وزير الحارجية الروسي إلى أن "النتيجة الأكثر لفتا للانتباه لهذا المسار المدمر هو تحول أوكرانيا إلى موطئ قدم مناهض لروسيا".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.