https://sputnikarabic.ae/20220930/مجلس-الأمن-يصوت-على-مشروع-قرار-بشأن-أوكرانيا-بعد-استفتاءات-ضم-المناطق-المحررة-1068421660.html
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا بعد استفتاءات ضم المناطق المحررة
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا بعد استفتاءات ضم المناطق المحررة
قال مصدر في المحكمة العليا للأمم المتحدة إنه سيتم التصويت على قرار الولايات المتحدة وألبانيا الذي يدين الاستفتاءات التي أجريت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T04:03+0000
2022-09-30T04:03+0000
2022-09-30T04:03+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إنه سيتم التصويت في الساعة 15:00 (19:00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.ومن المتوقع أن يتبع التصويت اجتماع لمجلس الأمن بشأن مسألة الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم، يعقد بناء على طلب موسكو.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة لخطي "التيار الشمالي"، أنه من المخطط البدء في تقييم الأضرار في "التيار الشمالي" بعد تلقي التصاريح الرسمية، بينما لا يمكن السماح بالوصول إلى المنطقة المطلوبة إلا بعد استقرار الضغط في البنية التحتية وتوقف التسرب.وصرحت الشركة في بيان "تخطط شركة نورد ستريم إيه جي للبدء في تقييم الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" بعد تلقي التصاريح الرسمية المناسبة. لا يمكن السماح بالوصول إلى منطقة الضرر إلا بعد استقرار الضغط في خط الأنابيب وتوقف تسرب الغاز".ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220906/نيبينزيا-دعوات-نزع-السلاح-في-محيط-محطة-زابوروجيه-النووية-غير-مجدية-1067386493.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا بعد استفتاءات ضم المناطق المحررة
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قال مصدر في المحكمة العليا للأمم المتحدة إنه سيتم التصويت على قرار الولايات المتحدة وألبانيا الذي يدين الاستفتاءات التي أجريت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الأمم المتحدة- سبوتنيك
. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إنه سيتم التصويت في الساعة 15:00 (19:00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
ومن المتوقع أن يتبع التصويت اجتماع لمجلس الأمن بشأن مسألة الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم، يعقد بناء على طلب موسكو.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة لخطي "التيار الشمالي"، أنه من المخطط البدء في تقييم الأضرار
في "التيار الشمالي" بعد تلقي التصاريح الرسمية، بينما لا يمكن السماح بالوصول إلى المنطقة المطلوبة إلا بعد استقرار الضغط في البنية التحتية وتوقف التسرب.
وصرحت الشركة في بيان "تخطط شركة نورد ستريم إيه جي للبدء في تقييم الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" بعد تلقي التصاريح الرسمية المناسبة. لا يمكن السماح بالوصول إلى منطقة الضرر إلا بعد استقرار الضغط في خط الأنابيب وتوقف تسرب الغاز".
ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إ
يه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.