عربي
https://sputnikarabic.ae/20220930/مركز-قيادة-أمريكي-في-ألمانيا-لمراقبة-وإدارة-المعركة-في-أوكرانيا-1068430355.html
مركز قيادة أمريكي في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا
مركز قيادة أمريكي في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، نقلا عن مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T10:42+0000
2022-09-30T10:42+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068433403_39:0:1228:669_1920x0_80_0_0_3e957a0102afdcf699d47f8a673a03cb.jpg
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن الحرب في أوكرانيا.وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد "تحت القيادة الموحدة" للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.لقراءة الخبر كاملا - صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مركز قيادة لتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068433403_187:0:1079:669_1920x0_80_0_0_0ac299b5104e1c44f0288c6e32a74d04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كاريكاتير, وسائط متعددة
كاريكاتير, وسائط متعددة

مركز قيادة أمريكي في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا

10:42 GMT 30.09.2022
© Sputnikمركز قيادة أمريكي في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا
مركز قيادة أمريكي في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، نقلا عن مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن الحرب في أوكرانيا.
وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد "تحت القيادة الموحدة" للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.
لقراءة الخبر كاملا - صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مركز قيادة لتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала