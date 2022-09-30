https://sputnikarabic.ae/20220930/مركز-قيادة-أمريكي-في-ألمانيا-لمراقبة-وإدارة-المعركة-في-أوكرانيا-1068430355.html
مركز قيادة أمريكي في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا
مركز قيادة أمريكي في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، نقلا عن مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T10:42+0000
2022-09-30T10:42+0000
2022-09-30T10:42+0000
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن الحرب في أوكرانيا.وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد "تحت القيادة الموحدة" للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.لقراءة الخبر كاملا - صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مركز قيادة لتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا
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كاريكاتير, وسائط متعددة
مركز قيادة أمريكي في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، نقلا عن مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"
نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن الحرب في أوكرانيا.
وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد "تحت القيادة الموحدة" للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.