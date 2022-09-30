https://sputnikarabic.ae/20220930/مسؤولو-الطوارئ-في-فلوريدا-مقتل-ما-لا-يقل-عن-21-شخصا-بإعصار-إيان-1068455369.html

مسؤولو الطوارئ في فلوريدا: مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا بإعصار "إيان"

مسؤولو الطوارئ في فلوريدا: مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا بإعصار "إيان"

أفاد مدير قسم الطوارئ في فلوريدا، كيفين جوثري، بمقتل ما لا يقل عن 21 شخصا، في إعصار "إيان"، فيما لم يتم تأكيد أسماء بعضهم بشكل نهائي. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T17:06+0000

2022-09-30T17:06+0000

2022-09-30T17:06+0000

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وتسببت العاصفة، التي تتجه نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.6 مليون منزل وشركة، بحسب تقرير لموقع weather.سيحدد الخبراء الطبيون ما إذا كان ينبغي عزو جميع الوفيات إلى العاصفة. حتى الآن، تم ربط سبع حالات وفاة في فلوريدا بالإعصار: اثنان في مقاطعة فولوسيا، وواحدة في نيو سميرنا وواحدة في دلتونا. اثنان في مقاطعة ساراسوتا؛ اثنان على جزيرة سانيبل في مقاطعة لي؛ وواحد في مقاطعة ليك. بالإضافة إلى ذلك، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم عندما ضرب إيان كوبا، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس.ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه سيتم استخدام المراكب لنقل معدات الإنقاذ إلى الجزر التي دمرها إيان عندما هبط على الشاطئ.وصل إيان إلى الشاطئ بالقرب من فورت مايرز يوم الأربعاء ثم زحف ببطء عبر الولاية طوال يوم أمس الخميس مع هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة غمرت الأحياء والشوارع في أورلاندو وسانت أوغسطين ودايتونا بيتش.تم إخلاء حوالي 47 دار رعاية و 115 منشأة معيشية في فلوريدا حتى يوم الجمعة.وهذا يعني أن ما يصل إلى 8000 مقيم لا يزالون نازحين بسبب إعصار إيان، حسبما صرحت كريستين ناب من جمعية فلوريدا للرعاية الصحية.وتوقع خبراء الأرصاد حدوث عاصفة وفيضانات في ولايات بينها كارولينا الشمالية والجنوبية بعد أن تسببت العاصفة الضخمة في أضرار كارثية في فلوريدا وتركت الناس محاصرين في منازلهم.مع تحذير من الإعصار بكامل سواحل كارولينا الجنوبية، غادرت طوابير مستمرة من المركبات مدينة تشارلستون يوم الخميس، ومن المرجح أن يلتفت الكثيرون إلى تحذيرات المسؤولين بالسعي إلى الوصول إلى مناطق مرتفعة، وتم وضع أكياس الرمل على واجهات المحلات لدرء ارتفاع منسوب المياه.في صباح اليوم الجمعة في تشارلستون، عصفت رياح قوية بأغصان الأشجار وأرسلت زخات من المطر المتساقط على الجانبين.مع استمرار الرياح بسرعة 85 ميلا في الساعة (140 كم / ساعة)، قال تحديث المركز الوطني للأعاصير في الساعة 8 صباحا اليوم الجمعة إن الإعصار إيان على بعد 105 أميال (175 كم) جنوب شرقي تشارلستون وتوقع "عاصفة تهدد الحياة" وظروف إعصار على طول منطقة ساحل كارولينا في وقت لاحق اليوم الجمعة.وامتد التحذير من الإعصار من نهر سافانا إلى كيب فير، مع احتمال حدوث فيضانات عبر ولايتي كارولينا وجنوب غرب فيرجينيا، بحسب المركز.تنبأت التوقعات بحدوث عاصفة تصل إلى 7 أقدام (2.1 متر) في المناطق الساحلية في كارولينا، وهطول الأمطار يصل إلى 8 بوصات (20 سم).

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