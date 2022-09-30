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مصر تعلن موافقة وكالة الطاقة الذرية على قرار القاهرة بتطبيق نظام الضمانات في دول الشرق الأوسط
مصر تعلن موافقة وكالة الطاقة الذرية على قرار القاهرة بتطبيق نظام الضمانات في دول الشرق الأوسط
وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على قرار مصر بتطبيق نظام ضمانات الوكالة في دول الشرق الأوسط. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T10:31+0000
2022-09-30T10:31+0000
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وأعلنت السفارة المصرية لدى فيينا، اليوم الجمعة، أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتمد بأغلبية ساحقة القرار الذى طرحته مصر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".وقالت السفارة إن "القرار حصل على تأييد 117 صوتا في مقابل امتناع 7 أصوات، ولم تصوت أي دولة ضد القرار خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة".وصرح السفير محمد الملا، مندوب مصر الدائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن "اعتماد هذا القرار وبأغلبية ساحقة يؤكد على الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى عدالة القضية التي تنادي بها ووجود دعم كبير من غالبية المجتمع الدولي لتحقيق أهداف ومقاصد القرار أملاً في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل".وقال إن "هذا القرار والذي تتقدم به مصر سنويا للمؤتمر العام للوكالة دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية".وأكد الملا أنه يجب تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار وحمل إسرائيل على الدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكافة دول المنطقة.وأشار إلى أن "انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يمثل فرصة متاحة أمام إسرائيل للدخول في حوار جاد لتحقيق هذا الهدف".
https://sputnikarabic.ae/20220812/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تدرج-مصر-ضمن-قاعدة-بياناتها-كدولة-لديها-مفاعل-نووي-تحت-الإنشاء-1066323598.html
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مصر, أخبار مصر الآن

مصر تعلن موافقة وكالة الطاقة الذرية على قرار القاهرة بتطبيق نظام الضمانات في دول الشرق الأوسط

10:31 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على قرار مصر بتطبيق نظام ضمانات الوكالة في دول الشرق الأوسط.
وأعلنت السفارة المصرية لدى فيينا، اليوم الجمعة، أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتمد بأغلبية ساحقة القرار الذى طرحته مصر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
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وقالت السفارة إن "القرار حصل على تأييد 117 صوتا في مقابل امتناع 7 أصوات، ولم تصوت أي دولة ضد القرار خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة".
وصرح السفير محمد الملا، مندوب مصر الدائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن "اعتماد هذا القرار وبأغلبية ساحقة يؤكد على الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى عدالة القضية التي تنادي بها ووجود دعم كبير من غالبية المجتمع الدولي لتحقيق أهداف ومقاصد القرار أملاً في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل".
وقال إن "هذا القرار والذي تتقدم به مصر سنويا للمؤتمر العام للوكالة دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية".
وأكد الملا أنه يجب تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار وحمل إسرائيل على الدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكافة دول المنطقة.
وأشار إلى أن "انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يمثل فرصة متاحة أمام إسرائيل للدخول في حوار جاد لتحقيق هذا الهدف".
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