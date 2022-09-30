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مقتل مسؤول استخباراتي إيراني في هجوم مسلح جنوبي البلاد
مقتل مسؤول استخباراتي إيراني في هجوم مسلح جنوبي البلاد
قتل العقيد سيد علي موسوي مسؤول استخبارات فيلق "سلمان" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، خلال اشتباكات قالت إيران إنها وقعت مع إرهابيين مسلحين في... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T21:29+0000
2022-09-30T21:29+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن ثلاثة أفراد آخرين من قوات مقر فيلق "القدس" في جنوب شرق البلاد أصيبوا أيضا خلال "هذا الحادث الإرهابي".من جانبه، قال العميد أحمد طاهري قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، في وقت سابق، إن حادث اليوم في زاهدان كان "حادثا إرهابيا".وأوضح طاهري: "في نفس الوقت الذي أنهى فيه أهل السنة صلاة الجمعة وغادر المصلون المسجد، قام مسلحون مجهولون بتنفيذ عمليات إرهابية وإطلاق النار على المصلين ومقر مخفر قوى الأمن الداخلي بالقرب من المسجد".وأضاف أن قوات الأمن ردت على المهاجمين سريعا وتمكنت من السيطرة على الأوضاع، مضيفا أنه خلال الاعتداء، قتل وجرح عددا من المواطنين وقوى الأمن الداخلي.
https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-اعتقال-9-أجانب-شاركوا-في-احتجاجات-عقب-وفاة-مهسا-أميني-1068457037.html
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العالم, أخبار إيران, إيران
العالم, أخبار إيران, إيران

مقتل مسؤول استخباراتي إيراني في هجوم مسلح جنوبي البلاد

21:29 GMT 30.09.2022
© AP Photoقادة إيرانيون في الحرس الثوري الإيراني
قادة إيرانيون في الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AP Photo
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قتل العقيد سيد علي موسوي مسؤول استخبارات فيلق "سلمان" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، خلال اشتباكات قالت إيران إنها وقعت مع إرهابيين مسلحين في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن ثلاثة أفراد آخرين من قوات مقر فيلق "القدس" في جنوب شرق البلاد أصيبوا أيضا خلال "هذا الحادث الإرهابي".
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
إيران تعلن اعتقال 9 أجانب شاركوا في احتجاجات عقب وفاة مهسا أميني
18:19 GMT
من جانبه، قال العميد أحمد طاهري قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، في وقت سابق، إن حادث اليوم في زاهدان كان "حادثا إرهابيا".
وأوضح طاهري: "في نفس الوقت الذي أنهى فيه أهل السنة صلاة الجمعة وغادر المصلون المسجد، قام مسلحون مجهولون بتنفيذ عمليات إرهابية وإطلاق النار على المصلين ومقر مخفر قوى الأمن الداخلي بالقرب من المسجد".
وأضاف أن قوات الأمن ردت على المهاجمين سريعا وتمكنت من السيطرة على الأوضاع، مضيفا أنه خلال الاعتداء، قتل وجرح عددا من المواطنين وقوى الأمن الداخلي.
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