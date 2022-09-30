https://sputnikarabic.ae/20220930/مقتل-30-شخصا-بينهم-أطفال-خلال-هجوم-أوكراني-على-قافلة-مدنية-في-زابوروجيه-1068462605.html

مقتل 30 شخصا بينهم أطفال خلال هجوم أوكراني على قافلة مدنية في زابوروجيه

مقتل 30 شخصا بينهم أطفال خلال هجوم أوكراني على قافلة مدنية في زابوروجيه

أعلن فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، مساء الجمعة، ارتفاع عدد القتلى نتيجة قصف الجيش الأوكراني قافلة من السيارات المدنية... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T21:44+0000

2022-09-30T21:44+0000

2022-09-30T21:44+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق، قال روجوف على "تلغرام" إن 23 مدنيا قتلوا وأصيب 34 آخرون عندما تعرضت قافلة سيارات كانت على وشك الدخول إلى منطقة زابوروجيه لهجوم من قبل القوات الأوكرانية.وقال روجوف في تحديث لاحق: "ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة هجوم إرهابيي (فلاديمير) زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) على قافلة في زابوروجيه إلى 30 شخصا، وأصيب 88 آخرون".وأضاف أن من بين القتلى طفلان؛ فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، وطفل يبلغ من العمر 14 عاما. وقال روجوف إن طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات أصيبت.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.وأكد قادة الجمهوريتين والمقاطعتين، أن الانضمام إلى روسيا يعد قرارا تاريخيا وضروريا، من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا.وجاء ذلك بعدما جرت استفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-الحديثة-قدمت-لسكان-دونباس-وزابوروجيه-وخيرسون-حق-الاختيار-وستوفر-لها-الأمن-والدعم-1068454147.html

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