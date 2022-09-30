https://sputnikarabic.ae/20220930/مقتل-30-شخصا-بينهم-أطفال-خلال-هجوم-أوكراني-على-قافلة-مدنية-في-زابوروجيه-1068462605.html
مقتل 30 شخصا بينهم أطفال خلال هجوم أوكراني على قافلة مدنية في زابوروجيه
مقتل 30 شخصا بينهم أطفال خلال هجوم أوكراني على قافلة مدنية في زابوروجيه
أعلن فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، مساء الجمعة، ارتفاع عدد القتلى نتيجة قصف الجيش الأوكراني قافلة من السيارات المدنية... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T21:44+0000
2022-09-30T21:44+0000
2022-09-30T21:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063754545_0:293:3121:2048_1920x0_80_0_0_95fbaa5de5c3065a61ecdb46ea2bc97b.jpg
موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق، قال روجوف على "تلغرام" إن 23 مدنيا قتلوا وأصيب 34 آخرون عندما تعرضت قافلة سيارات كانت على وشك الدخول إلى منطقة زابوروجيه لهجوم من قبل القوات الأوكرانية.وقال روجوف في تحديث لاحق: "ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة هجوم إرهابيي (فلاديمير) زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) على قافلة في زابوروجيه إلى 30 شخصا، وأصيب 88 آخرون".وأضاف أن من بين القتلى طفلان؛ فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، وطفل يبلغ من العمر 14 عاما. وقال روجوف إن طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات أصيبت.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.وأكد قادة الجمهوريتين والمقاطعتين، أن الانضمام إلى روسيا يعد قرارا تاريخيا وضروريا، من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا.وجاء ذلك بعدما جرت استفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-الحديثة-قدمت-لسكان-دونباس-وزابوروجيه-وخيرسون-حق-الاختيار-وستوفر-لها-الأمن-والدعم-1068454147.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063754545_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e2d70f7c31987282c248b1539c89be9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مقتل 30 شخصا بينهم أطفال خلال هجوم أوكراني على قافلة مدنية في زابوروجيه
تابعنا عبر
أعلن فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، مساء الجمعة، ارتفاع عدد القتلى نتيجة قصف الجيش الأوكراني قافلة من السيارات المدنية المتجهة إلى المنطقة.
موسكو- سبوتنيك
. في وقت سابق، قال روجوف على "تلغرام" إن 23 مدنيا قتلوا وأصيب 34 آخرون عندما تعرضت قافلة سيارات كانت على وشك الدخول إلى منطقة زابوروجيه لهجوم من قبل القوات الأوكرانية.
وقال روجوف في تحديث لاحق: "ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة هجوم إرهابيي (فلاديمير) زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) على قافلة في زابوروجيه إلى 30 شخصا، وأصيب 88 آخرون".
وأضاف أن من بين القتلى طفلان؛ فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، وطفل يبلغ من العمر 14 عاما. وقال روجوف إن طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات أصيبت.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، في وقت سابق اليوم، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.
وأكد قادة الجمهوريتين والمقاطعتين، أن الانضمام إلى روسيا يعد قرارا تاريخيا وضروريا، من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا.
وجاء ذلك بعدما جرت استفتاءات
على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.