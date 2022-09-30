https://sputnikarabic.ae/20220930/موقع-إسرائيلي-عباس-وبخ-بلينكن-ووصفه-بـ-الصبي-الصغير-1068427932.html
موقع إسرائيلي: عباس وبخ بلينكن ووصفه بـ "الصبي الصغير"
موقع إسرائيلي: عباس وبخ بلينكن ووصفه بـ "الصبي الصغير"
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال لمجموعة من الأمريكيين الفلسطينيين الأسبوع الماضي إنه وبخ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T09:05+0000
2022-09-30T09:05+0000
2022-09-30T09:05+0000
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
محمود عباس
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وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن عباس لم يتردد في التعبير علنا عن إحباطه من إدارة بايدن خلال العام الماضي.وأضاف الموقع أن تصريحاته خلال اجتماع خاص مع ممثلي الجالية الفلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ذهبت إلى أبعد من ذلك وتضمنت التقليل من شأن كبير دبلوماسي الولايات المتحدة.وأوضح الموقع أنه حصل على تسجيل لهذا الاجتماع الذي تم في 22 سبتمبر/أيلول.ووفقا للموقع أشار عباس في التسجيل إلى محادثة هاتفية حديثة مع بلينكن، قال خلالها الرئيس الفلسطيني إنه يشعر بالإحباط من عدم ضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل للاتجاه نحو السلام.وأبلغ عباس الحاضرين أنه اعتاد على تصديق الإدارات الأمريكية، لكن الآن هو يدرك أن "الإسرائيليين لا يريدون السلام ولكن الأمريكيين أيضا لا يريدون السلام".وفي الجانب الأخر، علق متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ"تايمز أوف إسرائيل" على تصريحات عباس، قائلا إن "بلينكن حافظ على حوار محترم مع الرئيس الفلسطيني".
https://sputnikarabic.ae/20220925/متحدث-الرئاسة-الفلسطينية-خطاب-عباس-في-الأمم-المتحدة-واجه-التضليل-الإسرائيلي-1068230445.html
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أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, محمود عباس
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, محمود عباس
موقع إسرائيلي: عباس وبخ بلينكن ووصفه بـ "الصبي الصغير"
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال لمجموعة من الأمريكيين الفلسطينيين الأسبوع الماضي إنه وبخ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لفشله في الضغط على إسرائيل لتحقيق السلام.
وحسب موقع
"تايمز أوف إسرائيل"، فإن عباس لم يتردد في التعبير علنا عن إحباطه من إدارة بايدن خلال العام الماضي.
وأضاف الموقع أن تصريحاته خلال اجتماع خاص مع ممثلي الجالية الفلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ذهبت إلى أبعد من ذلك وتضمنت التقليل من شأن كبير دبلوماسي الولايات المتحدة.
وأوضح الموقع أنه حصل على تسجيل لهذا الاجتماع الذي تم في 22 سبتمبر/أيلول.
ووفقا للموقع أشار عباس في التسجيل إلى محادثة هاتفية حديثة مع بلينكن، قال خلالها الرئيس الفلسطيني
إنه يشعر بالإحباط من عدم ضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل للاتجاه نحو السلام.
وحسب الموقع، قال عباس للأمريكيين الفلسطينيين متحدثا بالعربية: "قلت لبلينكن، أنت أيها الصبي الصغير، لا تفعل ذلك".
وأبلغ عباس الحاضرين أنه اعتاد على تصديق الإدارات الأمريكية، لكن الآن هو يدرك أن "الإسرائيليين لا يريدون السلام ولكن الأمريكيين أيضا لا يريدون السلام".
وفي الجانب الأخر، علق متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ"تايمز أوف إسرائيل" على تصريحات عباس، قائلا إن "بلينكن حافظ على حوار محترم مع الرئيس الفلسطيني".