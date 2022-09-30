https://sputnikarabic.ae/20220930/ميركل-تحث-على-العمل-على-بنية-أمنية-بمشاركة-روسيا-1068440247.html
ميركل تحث على العمل على بنية أمنية بمشاركة روسيا
ميركل تحث على العمل على بنية أمنية بمشاركة روسيا
أكدت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، ضرورة مواصل العمل في المستقبل على هيكل أمني أوروبي مشترك، ويجب أن يتم ذلك بمشاركة روسيا. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T13:09+0000
2022-09-30T13:09+0000
2022-09-30T13:09+0000
العالم
أخبار ألمانيا
أنغيلا ميركل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1049891857_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_5f5b5ad8ad471a9818d05bd12b316595.jpg
وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا في الوقت الحالي ليس لديها سبب للرضا عن النفس، ومع ذلك، بوجود ما يكفي من القوة والثقة بالنفس، حتى هذه الأزمة يمكن التغلب عليها.وفي الوقت نفسه، أدانت المستشارة الألمانية السابقة مرة أخرى العملية الخاصة في أوكرانيا، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، وفقا لموقع "إن-تي في".وتركت ميركل منصب رئيس الحكومة الألمانية عام 2021، وشغلت منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 عامًا، منذ عام 2005.
https://sputnikarabic.ae/20220404/ميركل-تعتبر-قرارها-المتخذ-في-عام-2008-بشأن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-صحيحا-1060843380.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1049891857_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_14dbc7f7de44c26803afdedbfc266150.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, أنغيلا ميركل
العالم, أخبار ألمانيا, أنغيلا ميركل
ميركل تحث على العمل على بنية أمنية بمشاركة روسيا
تابعنا عبر
أكدت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، ضرورة مواصل العمل في المستقبل على هيكل أمني أوروبي مشترك، ويجب أن يتم ذلك بمشاركة روسيا.
وأشارت ميركل
إلى أن ألمانيا في الوقت الحالي ليس لديها سبب للرضا عن النفس، ومع ذلك، بوجود ما يكفي من القوة والثقة بالنفس، حتى هذه الأزمة يمكن التغلب عليها.
وفي الوقت نفسه، أدانت المستشارة الألمانية السابقة مرة أخرى العملية الخاصة في أوكرانيا، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، وفقا لموقع "إن-تي في"
.
وتركت ميركل منصب رئيس الحكومة الألمانية عام 2021، وشغلت منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 عامًا، منذ عام 2005.