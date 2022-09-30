https://sputnikarabic.ae/20220930/ميركل-تحث-على-العمل-على-بنية-أمنية-بمشاركة-روسيا-1068440247.html

ميركل تحث على العمل على بنية أمنية بمشاركة روسيا

ميركل تحث على العمل على بنية أمنية بمشاركة روسيا

أكدت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، ضرورة مواصل العمل في المستقبل على هيكل أمني أوروبي مشترك، ويجب أن يتم ذلك بمشاركة روسيا. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T13:09+0000

2022-09-30T13:09+0000

2022-09-30T13:09+0000

العالم

أخبار ألمانيا

أنغيلا ميركل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1049891857_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_5f5b5ad8ad471a9818d05bd12b316595.jpg

وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا في الوقت الحالي ليس لديها سبب للرضا عن النفس، ومع ذلك، بوجود ما يكفي من القوة والثقة بالنفس، حتى هذه الأزمة يمكن التغلب عليها.وفي الوقت نفسه، أدانت المستشارة الألمانية السابقة مرة أخرى العملية الخاصة في أوكرانيا، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، وفقا لموقع "إن-تي في".وتركت ميركل منصب رئيس الحكومة الألمانية عام 2021، وشغلت منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 عامًا، منذ عام 2005.

https://sputnikarabic.ae/20220404/ميركل-تعتبر-قرارها-المتخذ-في-عام-2008-بشأن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-صحيحا-1060843380.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار ألمانيا, أنغيلا ميركل