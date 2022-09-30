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https://sputnikarabic.ae/20220930/ميركل-تحث-على-العمل-على-بنية-أمنية-بمشاركة-روسيا-1068440247.html
ميركل تحث على العمل على بنية أمنية بمشاركة روسيا
ميركل تحث على العمل على بنية أمنية بمشاركة روسيا
أكدت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، ضرورة مواصل العمل في المستقبل على هيكل أمني أوروبي مشترك، ويجب أن يتم ذلك بمشاركة روسيا. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T13:09+0000
2022-09-30T13:09+0000
العالم
أخبار ألمانيا
أنغيلا ميركل
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وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا في الوقت الحالي ليس لديها سبب للرضا عن النفس، ومع ذلك، بوجود ما يكفي من القوة والثقة بالنفس، حتى هذه الأزمة يمكن التغلب عليها.وفي الوقت نفسه، أدانت المستشارة الألمانية السابقة مرة أخرى العملية الخاصة في أوكرانيا، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، وفقا لموقع "إن-تي في".وتركت ميركل منصب رئيس الحكومة الألمانية عام 2021، وشغلت منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 عامًا، منذ عام 2005.
https://sputnikarabic.ae/20220404/ميركل-تعتبر-قرارها-المتخذ-في-عام-2008-بشأن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-صحيحا-1060843380.html
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العالم, أخبار ألمانيا, أنغيلا ميركل
العالم, أخبار ألمانيا, أنغيلا ميركل

ميركل تحث على العمل على بنية أمنية بمشاركة روسيا

13:09 GMT 30.09.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الكرملين، موسكو
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков
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أكدت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، ضرورة مواصل العمل في المستقبل على هيكل أمني أوروبي مشترك، ويجب أن يتم ذلك بمشاركة روسيا.
وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا في الوقت الحالي ليس لديها سبب للرضا عن النفس، ومع ذلك، بوجود ما يكفي من القوة والثقة بالنفس، حتى هذه الأزمة يمكن التغلب عليها.
وفي الوقت نفسه، أدانت المستشارة الألمانية السابقة مرة أخرى العملية الخاصة في أوكرانيا، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، وفقا لموقع "إن-تي في".
أنجيلا ميركل، ألمانيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ميركل تعتبر قرارها المتخذ في عام 2008 بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو صحيحا
4 أبريل, 17:38 GMT
وتركت ميركل منصب رئيس الحكومة الألمانية عام 2021، وشغلت منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 عامًا، منذ عام 2005.
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