https://sputnikarabic.ae/20220930/نحو-200-ألف-بريطاني-يوقعون-عريضة-تدعو-لإجراء-انتخابات-عامة-مبكرة-لتجاوز-الأزمات-1068451961.html

نحو 200 ألف بريطاني يوقعون عريضة تدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة لتجاوز "الأزمات"

نحو 200 ألف بريطاني يوقعون عريضة تدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة لتجاوز "الأزمات"

وقع أكثر من 191 ألف مواطن بريطاني على عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة فورية في البلاد، بسبب عدم الرضا عن خطة الحكومة الجديدة لدعم الاقتصاد ووسط "أزمات غير... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T15:53+0000

2022-09-30T15:53+0000

2022-09-30T15:53+0000

بريطانيا

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت دارين تشارلزوورث منظمة العريضة عبر موقع البرلمان: "دعوة لإجراء انتخابات عامة فورية حتى يتمكن الناس من تحديد من يجب أن يقودنا خلال الأزمات غير المسبوقة التي تهدد المملكة المتحدة".وأضافت كذلك أن الفوضى "التي تجتاح حكومة المملكة المتحدة غير مسبوقة"، وأن المملكة المتحدة نفسها قد لا تكون موجودة كما يعرفها العالم حيث تسعى اسكتلندا إلى الاستقلال.وتابعت تشارلزوورث أن "هذه هي أعظم مجموعة من التحديات التي رأيناها في حياتنا، دعوا الناس يقررون من يقودنا خلال هذا الاضطراب".ردت حكومة المملكة المتحدة قائلة إن البلاد "ديمقراطية برلمانية وحزب المحافظين لا يزال حزب الأغلبية. وقد تعهدت رئيسة الوزراء بضمان الفرص والازدهار لجميع الناس والأجيال القادمة".وستستمر عملية التوقيع على العريضة حتى 28 يناير/ كانون الثاني عام 2023، ويفترض أن ينظر البرلمان في الأمر إذا وقعت بالفعل من قبل أكثر من 100 ألف شخص. من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعد أقصاه يناير 2025.في غضون ذلك، يتخذ المشرعون البريطانيون خطوات لإطلاق تصويت بحجب الثقة عن رئيسة الوزراء ليز تروس بشأن خطة الدعم الجديدة لاقتصاد البلاد، حسبما أفادت محطة "سكاي نيوز" يوم الاثنين نقلا عن مشرع بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته.في الأسبوع الماضي، كشف وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ عن خطة نمو جديدة بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني لدعم اقتصاد البلاد وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. تتضمن الخطة إلغاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات، مما يجعلها الأدنى في مجموعة العشرين عند 19%. منذ الإعلان، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية ذات الخمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، عند 4.6%، ما يعني انخفاض الطلب على شراء الدين الحكومي، الأمر الذي أثار موجة انتقادات ضد حكومة تروس.

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