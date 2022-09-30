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https://sputnikarabic.ae/20220930/نوبل-العرب-تفاصيل-جائزة-رصدتها-الإمارات-للنوابغ-في-6-فروع-علمية-1068427135.html
"نوبل العرب"... تفاصيل جائزة رصدتها الإمارات للنوابغ في 6 فروع علمية
"نوبل العرب"... تفاصيل جائزة رصدتها الإمارات للنوابغ في 6 فروع علمية
خلال فعالية عقدت في متحف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم الإعلان عن تفاصيل مبادرة قامت بها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تحت مسمى... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T08:34+0000
2022-09-30T08:34+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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المبادرة وفقا لتصريحات نقلتها مجلة "البيان" الإماراتية، عن محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، تستهدف "بناء منظومة مستدامة ومتكاملة لاستكشاف النوابغ في العالم العربي، وتعظيم أثرهم وإسهاماتهم العلمية ومشاريعهم على المجتمعات العربية".كما أنها ووفقا لـ القرقاوي، تحاول "التصدي لظاهرة هجرة العقول في العالم العربي من خلال خلق فرص واعدة للنوابغ العرب".فروع الجائزةحسب ما أعلنته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، فإن فروع الجائزة (أو المبادرة) 6 هي:1) العلوم الطبيعية، (والتي تضم الفيزياء، الكيمياء، والرياضيات).2) الطب.3) الأدب والفنون.4) الاقتصاد.5) والهندسة والتكنولوجيا.6) العمارة والتصميم.وستكون الجائزة المرصدة لكل فرع من تلك الفروع هي مليون درهم إماراتي وهو ما يوازي "272249.59" دولار أمريكي.كيف يتم الترشح؟:يكون الترشح لمن يريده عن طريق مجموعة من الخطوات:أولا: تعبئة وتقديم نموذج الترشُّح عبر المنصة الرقمية لنوابغ العرب.ثالثا: أن يتضمن ملف التقديم عددا من الأمور المتفرقة أو المجتمعة، ومنها:· العضوية أو الزمالة في المؤسسات الأكاديمية أو البحثية، أو المنظمات المرتبطة بالتخصص· الاعتمادات الأكاديمية، والعلمية، والمهنية المرتبطة بمجال العمل· الجوائز والشهادات التقديرية في مجال العمل· المشاريع المنجزة، وخطابات التوصية في المجالين الأكاديمي والمهني.معايير التقييم:وضعت المؤسسة مجموعة من المعايير العلمية والمنهجية لتقييم المرشحين والأعمال التي سيتم تقديمها، ومن تلك المعايير:· حجم الإنجاز وأثره على العالم العربي· الاعتراف الأكاديمي والعالمي للعمل· مدى أصالة وثراء الفكرة أو العمل· الفرص والإمكانات المرتبطة بمجال البحث أو الفكرة أو العمل· التفوق والموهبة الاستثنائية في مجال الاختصاص.
https://sputnikarabic.ae/20200813/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تتهم-الإمارات-بالتطبيع-مع-إسرائيل-بعد-الاتفاق-التاريخي-1046267198.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"نوبل العرب"... تفاصيل جائزة رصدتها الإمارات للنوابغ في 6 فروع علمية

08:34 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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خلال فعالية عقدت في متحف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم الإعلان عن تفاصيل مبادرة قامت بها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تحت مسمى "نوابغ العرب".
المبادرة وفقا لتصريحات نقلتها مجلة "البيان" الإماراتية، عن محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، تستهدف "بناء منظومة مستدامة ومتكاملة لاستكشاف النوابغ في العالم العربي، وتعظيم أثرهم وإسهاماتهم العلمية ومشاريعهم على المجتمعات العربية".
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كما أنها ووفقا لـ القرقاوي، تحاول "التصدي لظاهرة هجرة العقول في العالم العربي من خلال خلق فرص واعدة للنوابغ العرب".

فما تفاصيل تلك الجائزة، وما فروعها، وكيف يتم الترشح لها، وماذا عن المعايير التي ستحكم تقييم المرشحين لتلك الجائزة؟

فروع الجائزة
حسب ما أعلنته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، فإن فروع الجائزة (أو المبادرة) 6 هي:
1) العلوم الطبيعية، (والتي تضم الفيزياء، الكيمياء، والرياضيات).
2) الطب.
3) الأدب والفنون.
4) الاقتصاد.
5) والهندسة والتكنولوجيا.
6) العمارة والتصميم.
وستكون الجائزة المرصدة لكل فرع من تلك الفروع هي مليون درهم إماراتي وهو ما يوازي "272249.59" دولار أمريكي.
كيف يتم الترشح؟:
يكون الترشح لمن يريده عن طريق مجموعة من الخطوات:
أولا: تعبئة وتقديم نموذج الترشُّح عبر المنصة الرقمية لنوابغ العرب.

ثانيا: استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها، ومنها اجتياز مرحلة تقييم المعايير الأساسية، والتحقق من جميع المعلومات والوثائق المذكورة للمرشَّح.

ثالثا: أن يتضمن ملف التقديم عددا من الأمور المتفرقة أو المجتمعة، ومنها:
· العضوية أو الزمالة في المؤسسات الأكاديمية أو البحثية، أو المنظمات المرتبطة بالتخصص
· الاعتمادات الأكاديمية، والعلمية، والمهنية المرتبطة بمجال العمل
· الجوائز والشهادات التقديرية في مجال العمل
· المشاريع المنجزة، وخطابات التوصية في المجالين الأكاديمي والمهني.
معايير التقييم:
وضعت المؤسسة مجموعة من المعايير العلمية والمنهجية لتقييم المرشحين والأعمال التي سيتم تقديمها، ومن تلك المعايير:
· حجم الإنجاز وأثره على العالم العربي
· الاعتراف الأكاديمي والعالمي للعمل
· مدى أصالة وثراء الفكرة أو العمل
· الفرص والإمكانات المرتبطة بمجال البحث أو الفكرة أو العمل
· التفوق والموهبة الاستثنائية في مجال الاختصاص.
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