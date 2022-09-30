https://sputnikarabic.ae/20220930/نيبينزيا-استفتاءات-الانضمام-إلى-روسيا-تتسق-مع-القانون-الدولي-رغم-جهود-الغرب-لإثبات-العكس-1068458795.html

نيبينزيا: استفتاءات الانضمام إلى روسيا تتسق مع القانون الدولي رغم جهود الغرب لإثبات العكس

نيبينزيا: استفتاءات الانضمام إلى روسيا تتسق مع القانون الدولي رغم جهود الغرب لإثبات العكس

أكد مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الاستفتاءات الأخيرة التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T19:54+0000

2022-09-30T19:54+0000

2022-09-30T19:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال كلمة له في مجلس الأمن: "السواد الأعظم من المقترعين في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه فضلوا التصويت لصالح الانضمام إلى روسيا وكان هذا قرارا حرا واعيا من المواطنين في هذه المناطق".وأضاف نيبينزيا أن "الاستفتاء يتسق تماما مع القانون الدولي رغم مساعي الغرب أو حتى الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لإثبات العكس".وتابع نيبينزيا قائلا: "أدركنا أن بعض الزملاء في هذا المجلس وصلوا إلى مستوى متدن غير مسبوق... يبدو أنكم تسعون متعمدين لدفعنا لاستخدام حق الفيتو".واعتبر نيبينزيا أن "الأفعال العدائية من جانب الدول الغربية تقوض التعاون في هذا المجلس".وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.

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