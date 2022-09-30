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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220930/نيبينزيا-استفتاءات-الانضمام-إلى-روسيا-تتسق-مع-القانون-الدولي-رغم-جهود-الغرب-لإثبات-العكس-1068458795.html
نيبينزيا: استفتاءات الانضمام إلى روسيا تتسق مع القانون الدولي رغم جهود الغرب لإثبات العكس
نيبينزيا: استفتاءات الانضمام إلى روسيا تتسق مع القانون الدولي رغم جهود الغرب لإثبات العكس
أكد مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الاستفتاءات الأخيرة التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T19:54+0000
2022-09-30T19:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال كلمة له في مجلس الأمن: "السواد الأعظم من المقترعين في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه فضلوا التصويت لصالح الانضمام إلى روسيا وكان هذا قرارا حرا واعيا من المواطنين في هذه المناطق".وأضاف نيبينزيا أن "الاستفتاء يتسق تماما مع القانون الدولي رغم مساعي الغرب أو حتى الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لإثبات العكس".وتابع نيبينزيا قائلا: "أدركنا أن بعض الزملاء في هذا المجلس وصلوا إلى مستوى متدن غير مسبوق... يبدو أنكم تسعون متعمدين لدفعنا لاستخدام حق الفيتو".واعتبر نيبينزيا أن "الأفعال العدائية من جانب الدول الغربية تقوض التعاون في هذا المجلس".وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسل-سبوتنيك-روسيا-تستخدم-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-أمريكي-لعدم-الاعتراف-بانضمام-4-مناطق-إلى-روسيا-1068458888.html
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-تحارب-العبودية-وثقافة-الوالد-رقم-1-و2-بدلا-من-الأب-والأم--1068450240.html
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نيبينزيا: استفتاءات الانضمام إلى روسيا تتسق مع القانون الدولي رغم جهود الغرب لإثبات العكس

19:54 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 19:55 GMT 30.09.2022)
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
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أكد مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الاستفتاءات الأخيرة التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، للانضمام إلى روسيا، تتسق تماما مع القانون الدولي رغم محاولات الغرب إثبات العكس.
القاهرة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال كلمة له في مجلس الأمن: "السواد الأعظم من المقترعين في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه فضلوا التصويت لصالح الانضمام إلى روسيا وكان هذا قرارا حرا واعيا من المواطنين في هذه المناطق".

وأضاف نيبينزيا أن "الاستفتاء يتسق تماما مع القانون الدولي رغم مساعي الغرب أو حتى الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لإثبات العكس".

"هناك أكثر من 100 مراقب دولي من إيطاليا وألمانيا وفنزويلا ولاتفيا راقبوا الاستفتاءات وأقروا بأن النتائج مشروعة".

سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
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وتابع نيبينزيا قائلا: "أدركنا أن بعض الزملاء في هذا المجلس وصلوا إلى مستوى متدن غير مسبوق... يبدو أنكم تسعون متعمدين لدفعنا لاستخدام حق الفيتو".
واعتبر نيبينزيا أن "الأفعال العدائية من جانب الدول الغربية تقوض التعاون في هذا المجلس".
وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
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وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.

وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
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