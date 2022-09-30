https://sputnikarabic.ae/20220930/وزارة-الاقتصاد-الألمانية-لسنا-على-اتصال-مع-روسيا-بخصوص-تسريبات-نورد-ستريم-1068439112.html

وزارة الاقتصاد الألمانية: لسنا على اتصال مع روسيا بخصوص تسريبات "نورد ستريم"

وزارة الاقتصاد الألمانية: لسنا على اتصال مع روسيا بخصوص تسريبات "نورد ستريم"

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها لم تفتح أي خطوط اتصال مع الجانب الروسي بخصوص تسريبات خطوط أنابيب "نورد ستريم". 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T12:46+0000

2022-09-30T12:46+0000

2022-09-30T12:46+0000

أخبار ألمانيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1068307592_0:35:3521:2015_1920x0_80_0_0_b23a3228b746dc00fc7cfd5f2eef5e96.jpg

برلين- سبوتنيك. ووفقا لإحاطة إعلامية قدمها المتحدث باسم الوزارة، اليوم الجمعة، فإن وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية ليس لديها اتصالات مع روسيا فيما يتعلق بالوضع مع التسريبات في خطوط أنابيب "نورد ستريم".وقال المتحدث ردا على سؤال حول الاتصالات مع روسيا: "لا، وزارة الاقتصاد ليس لديها اتصال مع روسيا".وكانت هجمات إرهابية قد وقعت، الاثنين الماضي، على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الروسية في المياه الدنماركية، بالقرب من جزيرة بورنهولم.من جانبه علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أول أمس الأربعاء، مؤكدا أن موسكو تتوقع معلومات من الدنمارك والسويد بشأن الوضع حول خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وفيما بدأ مكتب المدعي العام الروسي إجراءات بشأن تهم الإرهاب الدولي فيما يتعلق بتفجيرات خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، قال نائب الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إنه من المقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة.طالع أيضا: الآلاف في شمال ألمانيا يحتشدون لمطالبة الحكومة بتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الروسي

https://sputnikarabic.ae/20220928/صحيفة-ألمانيا-تعتقد-أن-نورد-ستريم-سيكون-غير-صالح-للاستخدام-إلى-الأبد-1068354296.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, أخبار روسيا اليوم