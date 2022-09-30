https://sputnikarabic.ae/20220930/وزراء-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-يوافقون-على-إجراءات-طارئة-لخفض-أسعار-الطاقة-1068453786.html

وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوافقون على "إجراءات طارئة" لخفض أسعار الكهرباء

وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوافقون على "إجراءات طارئة" لخفض أسعار الكهرباء

توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق سياسي بشأن اقتراح حول لائحة المجلس لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T16:31+0000

2022-09-30T16:31+0000

2022-09-30T16:59+0000

روسيا

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وتقدم اللائحة تدابير مشتركة لتقليل الطلب على الكهرباء وجمع وإعادة توزيع فائض إيرادات قطاع الطاقة على العملاء النهائيين، وفق بيان للاتحاد الأوروبي نشره الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد.وقال جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة بدولة التشيك: "نحن نعيش في أوقات استثنائية ونعمل بطريقة سريعة ومنسقة ومتضامنة بشكل استثنائي لتشكيل جبهة موحدة ضد "تسليح روسيا إمدادات الطاقة"، على حد تعبيره.وأضاف سيكيلا: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم سوف يجلب الراحة للمواطنين والشركات الأوروبية. ستعمل الدول الأعضاء على تسوية منحنى الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة، ما سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الأسعار. ستعيد الدول الأعضاء توزيع الأرباح الفائضة من قطاع الطاقة لأولئك الذين يكافحون لدفع فواتيرهم".خفض الطلب على الكهرباءووافق المجلس على هدف خفض إجمالي طوعي بنسبة 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء وهدف خفض إلزامي بنسبة 5% من استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة، وذلك بين 1 ديسمبر/كانون الأول 2022 و31 مارس/آذار 2023، وسيكون للدول الأعضاء الحرية في اختيار التدابير المناسبة لتقليل الاستهلاك لكلا الهدفين في هذه الفترة.وأضاف المجلس أن الاتحاد الاوروبي "سيضع سقفًا للإيرادات عند 180 يورو/ ميغاوات ساعة لمولدات الكهرباء، بما في ذلك الوسطاء، الذين يستخدمون ما يسمى بتقنيات inframarginal لإنتاج الكهرباء، مثل مصادر الطاقة المتجددة والنووية والليغنيت (أحد أنواع الفحم الحجري)".وتابع: "لقد حقق هؤلاء المشغلون مكاسب مالية كبيرة بشكل غير متوقع خلال الأشهر الماضية، دون زيادة تكاليفهم التشغيلية. ويرجع ذلك إلى دور الفحم والغاز كمصادر هامشية في تحديد الأسعار تؤدي حاليا إلى تضخيم السعر النهائي للكهرباء".ضريبة التضامن لقطاع الوقود الأحفوريوافقت الدول الأعضاء على تحديد مساهمة تضامنية إلزامية مؤقتة على أرباح الشركات العاملة في قطاعات النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والتكرير.وسيتم احتساب مساهمة التضامن على الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو المحدد بموجب القواعد الضريبية الوطنية في السنة المالية التي تبدأ في 2022 و/ أو في 2023، والتي تزيد عن 20% من متوسط ​​الأرباح السنوية الخاضعة للضريبة منذ عام 2018. وسيتم تطبيق المساهمة التضامنية بالإضافة إلى الضرائب والرسوم النظامية المطبقة في الدول الأعضاء.وبحسب البيان: "ستستخدم الدول الأعضاء عائدات المساهمة التضامنية لتوفير الدعم المالي للأسر والشركات وللتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الكهرباء بالتجزئة".تدابير البيع بالتجزئة للشركات الصغيرة والمتوسطةواتفق المجلس على أنه يجوز للدول الأعضاء تحديد سعر مؤقت لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالكهرباء لزيادة دعم تلك الشركات التي تكافح مع ارتفاع أسعار الطاقة. كما اتفقت الدول الأعضاء على أنه يجوز لها بشكل استثنائي ومؤقت تحديد سعر أقل من التكلفة لتوريد الكهرباء.قدمت الدول الأعضاء استثناءات محددة لقبرص ومالطا.الخلفية والخطوات التاليةسيتم اعتماد اللائحة رسميا من خلال إجراء مكتوب في أوائل أكتوبر/تشرين الأول. وسيتم بعد ذلك نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.وشهد الاتحاد الأوروبي زيادة غير عادية في أسعار الطاقة والتي تفاقمت بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة.وقال البيان إن "دول الاتحاد الأوروبي تتحد وتنسق جهودها بشكل وثيق بروح من التضامن لتأمين إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين والاقتصاد".

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