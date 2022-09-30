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https://sputnikarabic.ae/20220930/وزيرا-خارجية-أرمينيا-وأذربيجان-يلتقيان-في-جنيف--1068423312.html
وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان في جنيف
وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان في جنيف
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية، فاهان أونانيان، أن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، أرارات ميرزويان وجيهون بيراموف، سيلتقيان، يوم الأحد المقبل، في... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T07:21+0000
2022-09-30T07:21+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال أونانيان لوكالة "سبوتنيك": "وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان سيلتقيان، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول، في جنيف".يذكر أن الجانبين كانا قد عقدا لقاءً في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، بمبادرة من واشنطن.وكانت اشتباكات مسلحة على الحدود قد اندلعت، يوم 14 سبتمبر، بين أرمينيا وأذربيجان؛ أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.وتدخلت روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لدعوة طرفي النزاع، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والالتزام الكامل بنظام وقف إطلاق النار.وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة يومين.
https://sputnikarabic.ae/20220929/زاخاروفا-جهات-خارجية-تحاول-زعزعة-الوضع-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1068402676.html
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أرمينيا, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
أرمينيا, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن

وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان في جنيف

07:21 GMT 30.09.2022
© Sputnik . Aram Nersesyan / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في منطقة ناغورني قره باغ، بعد وقف إطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان، 14 نوفمبر 2020
الوضع في منطقة ناغورني قره باغ، بعد وقف إطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان، 14 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Aram Nersesyan
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية، فاهان أونانيان، أن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، أرارات ميرزويان وجيهون بيراموف، سيلتقيان، يوم الأحد المقبل، في جنيف.
موسكو – سبوتنيك. وقال أونانيان لوكالة "سبوتنيك": "وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان سيلتقيان، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول، في جنيف".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
زاخاروفا: جهات خارجية تحاول زعزعة الوضع بين أرمينيا وأذربيجان
أمس, 14:35 GMT
يذكر أن الجانبين كانا قد عقدا لقاءً في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، بمبادرة من واشنطن.

وكانت اشتباكات مسلحة على الحدود قد اندلعت، يوم 14 سبتمبر، بين أرمينيا وأذربيجان؛ أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.
وتدخلت روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لدعوة طرفي النزاع، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والالتزام الكامل بنظام وقف إطلاق النار.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة يومين.
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