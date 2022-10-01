https://sputnikarabic.ae/20221001/أردوغان-يهدد-بعرقلة-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1068476042.html
أردوغان يهدد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
أردوغان يهدد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرة أخرى بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:18+0000
2022-10-01T13:18+0000
2022-10-01T13:18+0000
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وحسب "الأناضول"، قال أردوغان إن بلاده تنتهج سياسة بناءة ونشطة في حل المشاكل العالمية والإقليمية.وأضاف "مثلما لا نسعى للتوتر، فإننا أيضا لا نرضخ للضغوط"، لافتا إلى أن الدبلوماسية التركية تشهد أكثر مراحلها نجاحا.وعن عضوية السويد وفنلندا في الناتو، أكد الرئيس التركي أن أنقرة ستحافظ على موقفها المبدئي والحازم في هذا الخصوص، حتى يتم الوفاء بالوعود التي قطعتها الدولتان.أما بخصوص اليونان، أوضح أردوغان أن تشجيع أثينا التي تسلح الجزر (في بحر إيجه)، لا يمت بصلة للعقل وروح التحالف، مشيرا إلى أن سياسات التحريض والتصعيد لم ولن تكون لصالح أحد.وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
https://sputnikarabic.ae/20220809/تركيا-تضع-شرطا-للموافقة-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو--1066220801.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, السويد, فنلندا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, السويد, فنلندا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان يهدد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
تابعنا عبر
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرة أخرى بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وحسب "الأناضول"، قال
أردوغان إن بلاده تنتهج سياسة بناءة ونشطة في حل المشاكل العالمية والإقليمية.
وأضاف "مثلما لا نسعى للتوتر، فإننا أيضا لا نرضخ للضغوط"، لافتا إلى أن الدبلوماسية التركية تشهد أكثر مراحلها نجاحا.
وعن عضوية السويد وفنلندا في الناتو
، أكد الرئيس التركي أن أنقرة ستحافظ على موقفها المبدئي والحازم في هذا الخصوص، حتى يتم الوفاء بالوعود التي قطعتها الدولتان.
أما بخصوص اليونان، أوضح أردوغان أن تشجيع أثينا التي تسلح الجزر (في بحر إيجه)، لا يمت بصلة للعقل وروح التحالف، مشيرا إلى أن سياسات التحريض والتصعيد لم ولن تكون لصالح أحد.
وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
.
واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.
وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.