https://sputnikarabic.ae/20221001/أمريكا-تعبر-عن-قلقها-البالغ-من-الأوضاع-في-بوركينا-فاسو-1068489540.html
أمريكا تعبر عن قلقها البالغ من الأوضاع في بوركينا فاسو
أمريكا تعبر عن قلقها البالغ من الأوضاع في بوركينا فاسو
عبرت الحكومة الأمريكية اليوم السبت عن قلقها البالغ من الأحداث التي تشهدها بوركينا فاسو. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T19:33+0000
2022-10-01T19:33+0000
2022-10-01T19:33+0000
بوركينا فاسو
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول الأمريكي إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية جراء الأحداث التي تشهدها بوركينا فاسو".وحذر من أن الاضطرابات تهدد الجدول الزمني المتعلق بالعودة إلى حكومة يقودها مدنيون.وأضاف: "ندعو المسؤولين إلى تهدئة الوضع ومنع الإضرار بالمواطنين والجنود والعودة إلى النظام الدستوري".يأتي هذا في الوقت الذي استولى فيه ضباط بالجيش على السلطة في ثاني انقلاب عسكري هذا العام.وأمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الجنود محطة التلفزيون الوطنية "RTB"، وأعلنت الإطاحة بالرئيس العسكري بول هنري داميبا، وقالت إنه تم تعليق دستور البلاد وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.يشار إلى أن الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، كان قد أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن تتم الإطاحة به في انقلاب عسكري جديد.وبعد توليه السلطة، قدم داميبا وعودا بإنهاء عنف المتطرفين الذي أجبر مليوني شخص على الفرار من ديارهم في بوركينا فاسو.لكن مجموعة من الضباط بقيادة النقيب إبراهيم تراوري قالت الجمعة إن داميبا فشل ولذا تم عزله من منصب الرئيس المؤقت.
https://sputnikarabic.ae/20221001/غوتيريش-يدين-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-ويدعو-إلى-تجنب-العنف-1068485016.html
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بوركينا فاسو, الولايات المتحدة الأمريكية
بوركينا فاسو, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعبر عن قلقها البالغ من الأوضاع في بوركينا فاسو
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عبرت الحكومة الأمريكية اليوم السبت عن قلقها البالغ من الأحداث التي تشهدها بوركينا فاسو.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، بحسب "فرانس برس".
وقال المسؤول الأمريكي إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية جراء الأحداث التي تشهدها بوركينا فاسو".
وحذر من أن الاضطرابات تهدد الجدول الزمني المتعلق بالعودة إلى حكومة يقودها مدنيون.
وأضاف: "ندعو المسؤولين إلى تهدئة الوضع ومنع الإضرار بالمواطنين والجنود والعودة إلى النظام الدستوري".
يأتي هذا في الوقت الذي استولى فيه ضباط بالجيش على السلطة
في ثاني انقلاب عسكري هذا العام.
وأمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الجنود محطة التلفزيون الوطنية "RTB"، وأعلنت الإطاحة بالرئيس العسكري بول هنري داميبا، وقالت إنه تم تعليق دستور البلاد وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
يشار إلى أن الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، كان قد أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن تتم الإطاحة به في انقلاب عسكري جديد.
وبعد توليه السلطة، قدم داميبا وعودا بإنهاء عنف المتطرفين الذي أجبر مليوني شخص على الفرار من ديارهم في بوركينا فاسو.
لكن مجموعة من الضباط بقيادة النقيب إبراهيم تراوري قالت الجمعة إن داميبا فشل ولذا تم عزله من منصب الرئيس المؤقت.