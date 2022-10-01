عربي
https://sputnikarabic.ae/20221001/أمريكا-تعبر-عن-قلقها-البالغ-من-الأوضاع-في-بوركينا-فاسو-1068489540.html
أمريكا تعبر عن قلقها البالغ من الأوضاع في بوركينا فاسو
أمريكا تعبر عن قلقها البالغ من الأوضاع في بوركينا فاسو
عبرت الحكومة الأمريكية اليوم السبت عن قلقها البالغ من الأحداث التي تشهدها بوركينا فاسو. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T19:33+0000
2022-10-01T19:33+0000
بوركينا فاسو
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1068482691_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_995da42bbcaa05765308ae2933fb5b78.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول الأمريكي إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية جراء الأحداث التي تشهدها بوركينا فاسو".وحذر من أن الاضطرابات تهدد الجدول الزمني المتعلق بالعودة إلى حكومة يقودها مدنيون.وأضاف: "ندعو المسؤولين إلى تهدئة الوضع ومنع الإضرار بالمواطنين والجنود والعودة إلى النظام الدستوري".يأتي هذا في الوقت الذي استولى فيه ضباط بالجيش على السلطة في ثاني انقلاب عسكري هذا العام.وأمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الجنود محطة التلفزيون الوطنية "RTB"، وأعلنت الإطاحة بالرئيس العسكري بول هنري داميبا، وقالت إنه تم تعليق دستور البلاد وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.يشار إلى أن الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، كان قد أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن تتم الإطاحة به في انقلاب عسكري جديد.وبعد توليه السلطة، قدم داميبا وعودا بإنهاء عنف المتطرفين الذي أجبر مليوني شخص على الفرار من ديارهم في بوركينا فاسو.لكن مجموعة من الضباط بقيادة النقيب إبراهيم تراوري قالت الجمعة إن داميبا فشل ولذا تم عزله من منصب الرئيس المؤقت.
https://sputnikarabic.ae/20221001/غوتيريش-يدين-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-ويدعو-إلى-تجنب-العنف-1068485016.html
بوركينا فاسو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1068482691_356:0:2492:1602_1920x0_80_0_0_64307fd11dbeff0e0eda59276a4ee80b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوركينا فاسو, الولايات المتحدة الأمريكية
بوركينا فاسو, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تعبر عن قلقها البالغ من الأوضاع في بوركينا فاسو

19:33 GMT 01.10.2022
© AP Photoجنود تابعون لقائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوي أثناء إعلان الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022
جنود تابعون لقائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوي أثناء إعلان الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
عبرت الحكومة الأمريكية اليوم السبت عن قلقها البالغ من الأحداث التي تشهدها بوركينا فاسو.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، بحسب "فرانس برس".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
غوتيريش يدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ويدعو إلى تجنب العنف
1 أكتوبر, 17:01 GMT
وقال المسؤول الأمريكي إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية جراء الأحداث التي تشهدها بوركينا فاسو".
وحذر من أن الاضطرابات تهدد الجدول الزمني المتعلق بالعودة إلى حكومة يقودها مدنيون.
وأضاف: "ندعو المسؤولين إلى تهدئة الوضع ومنع الإضرار بالمواطنين والجنود والعودة إلى النظام الدستوري".
يأتي هذا في الوقت الذي استولى فيه ضباط بالجيش على السلطة في ثاني انقلاب عسكري هذا العام.
وأمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الجنود محطة التلفزيون الوطنية "RTB"، وأعلنت الإطاحة بالرئيس العسكري بول هنري داميبا، وقالت إنه تم تعليق دستور البلاد وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
يشار إلى أن الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، كان قد أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن تتم الإطاحة به في انقلاب عسكري جديد.
وبعد توليه السلطة، قدم داميبا وعودا بإنهاء عنف المتطرفين الذي أجبر مليوني شخص على الفرار من ديارهم في بوركينا فاسو.
لكن مجموعة من الضباط بقيادة النقيب إبراهيم تراوري قالت الجمعة إن داميبا فشل ولذا تم عزله من منصب الرئيس المؤقت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала