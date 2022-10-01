https://sputnikarabic.ae/20221001/أوبك-تعقد-اجتماعا-حضوريا-في-5-أكتوبر-للمرة-الأولى-منذ-2020-1068468829.html
"أوبك+" تعقد اجتماعا حضوريا في 5 أكتوبر للمرة الأولى منذ 2020
"أوبك+" تعقد اجتماعا حضوريا في 5 أكتوبر للمرة الأولى منذ 2020
أفادت منظمة "أوبك" إن مجموعة "أوبك+" قررت عقد اجتماع حضوري للجنة المراقبة الوزارية وجميع رؤساء الحلف في فيينا في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T09:45+0000
2022-10-01T09:45+0000
2022-10-01T09:45+0000
اقتصاد
أوبك
فيينا
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وجاء في بيان المنظمة "سيعقد الاجتماع الخامس والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الثالث والثلاثون لوزراء أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك شخصيا في أمانة أوبك في فيينا بالنمسا يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.وستعقد هذه الاجتماعات دون اتصال بالإنترنت للمرة الأولى منذ مارس 2020، عندما بدأ الوزراء الاجتماع عبر الفيديو بسبب انتشار جائحة "كوفيد -19".تبدأ مجموعة "أوبك+" مناقشات حول خفض إنتاج النفط عندما تجتمع، الأسبوع المقبل، حيث يستمر الاقتصاد العالمي الهش في التأثير على أسعار الخام.وقال مندوبون من الدول الأعضاء لوكالة "بلومبيرغ"، إن حجم أي خفض للإمدادات لا يزال قيد الدراسة. ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها لتحديد مستويات الإنتاج في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول.تراجعت أسعار النفط بمقدار الخمس منذ أوائل أغسطس/ آب، حيث أصبحت البنوك المركزية أكثر تشددا، وأدى الإغلاق الوبائي إلى عرقلة الاقتصاد الصيني، ما يهدد مسار المكاسب الهائلة التي تمتعت بها السعودية وغيرها من المنتجين الرئيسيين هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20220929/تحالف-أوبك--يجتمع-لمناقشة-خفض-محتمل-لإنتاج-النفط-1068419962.html
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اقتصاد, أوبك, فيينا
"أوبك+" تعقد اجتماعا حضوريا في 5 أكتوبر للمرة الأولى منذ 2020
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أفادت منظمة "أوبك" إن مجموعة "أوبك+" قررت عقد اجتماع حضوري للجنة المراقبة الوزارية وجميع رؤساء الحلف في فيينا في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وجاء في بيان المنظمة "سيعقد الاجتماع الخامس والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الثالث والثلاثون لوزراء أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك شخصيا في أمانة أوبك في فيينا بالنمسا يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.
وستعقد هذه الاجتماعات دون اتصال بالإنترنت للمرة الأولى منذ مارس 2020، عندما بدأ الوزراء الاجتماع عبر الفيديو بسبب انتشار جائحة "كوفيد -19".
تبدأ مجموعة "أوبك+" مناقشات حول خفض إنتاج النفط
عندما تجتمع، الأسبوع المقبل، حيث يستمر الاقتصاد العالمي الهش في التأثير على أسعار الخام.
وقال مندوبون من الدول الأعضاء لوكالة "بلومبيرغ"
، إن حجم أي خفض للإمدادات لا يزال قيد الدراسة. ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها لتحديد مستويات الإنتاج في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول.
تراجعت أسعار النفط بمقدار الخمس منذ أوائل أغسطس/ آب، حيث أصبحت البنوك المركزية أكثر تشددا، وأدى الإغلاق الوبائي إلى عرقلة الاقتصاد الصيني، ما يهدد مسار المكاسب الهائلة التي تمتعت بها السعودية وغيرها من المنتجين الرئيسيين هذا العام.