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إصابة مستوطن إسرائيلي جراء رشقه بالحجارة جنوبي الضفة الغربية
إصابة مستوطن إسرائيلي جراء رشقه بالحجارة جنوبي الضفة الغربية
أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم السبت، جراء رشقه بالحجارة قرب بلدة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "مواطنا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء رشقه بالحجارة قرب بلدة حوسان الفلسطينية"، في بيت لحم.وأضافت: "تم نقل المصاب وهو بكامل وعيه إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قُتل شاب فلسطيني، برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة تجاه عناصرها.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فتى فلسطينيا قتل برصاص شرطة حرس الحدود خلال "أعمال شغب" في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، بعدما حاول إلقاء زجاجة حارقة تجاه قوات الشرطة المتواجدة في المكان.فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه".وعلى عكس الرواية الإسرائيلية، أضافت الصحة الفلسطينية أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور".وتشهد مدينة القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضبا عارما بين الفلسطينيين.
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة مستوطن إسرائيلي جراء رشقه بالحجارة جنوبي الضفة الغربية
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أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم السبت، جراء رشقه بالحجارة قرب بلدة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "مواطنا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء رشقه بالحجارة قرب بلدة حوسان الفلسطينية"، في بيت لحم.
وأضافت: "تم نقل المصاب وهو بكامل وعيه إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قُتل شاب فلسطيني، برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة تجاه عناصرها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فتى فلسطينيا قتل برصاص شرطة حرس الحدود خلال "أعمال شغب" في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، بعدما حاول إلقاء زجاجة حارقة تجاه قوات الشرطة المتواجدة في المكان.
فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية
في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه".
وعلى عكس الرواية الإسرائيلية، أضافت الصحة الفلسطينية أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور".
وتشهد مدينة القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية
توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.
واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضبا عارما بين الفلسطينيين.