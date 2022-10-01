عربي
https://sputnikarabic.ae/20221001/إصابة-مستوطن-إسرائيلي-جراء-رشقه-بالحجارة-جنوبي-الضفة-الغربية-1068491955.html
إصابة مستوطن إسرائيلي جراء رشقه بالحجارة جنوبي الضفة الغربية
إصابة مستوطن إسرائيلي جراء رشقه بالحجارة جنوبي الضفة الغربية
أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم السبت، جراء رشقه بالحجارة قرب بلدة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T20:53+0000
2022-10-01T20:53+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049778842_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e1b6975baf7efa56ef8275b615219a2f.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "مواطنا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء رشقه بالحجارة قرب بلدة حوسان الفلسطينية"، في بيت لحم.وأضافت: "تم نقل المصاب وهو بكامل وعيه إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قُتل شاب فلسطيني، برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة تجاه عناصرها.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فتى فلسطينيا قتل برصاص شرطة حرس الحدود خلال "أعمال شغب" في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، بعدما حاول إلقاء زجاجة حارقة تجاه قوات الشرطة المتواجدة في المكان.فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه".وعلى عكس الرواية الإسرائيلية، أضافت الصحة الفلسطينية أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور".وتشهد مدينة القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضبا عارما بين الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221001/اشتية-يطالب-المجتمع-الدولي-بتوفير-الحماية-للشعب-الفلسطيني-1068488880.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049778842_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58a62abcc73967f02793337f77e22ab4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إصابة مستوطن إسرائيلي جراء رشقه بالحجارة جنوبي الضفة الغربية

20:53 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyehطفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021
طفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh
تابعنا عبرTelegram
أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم السبت، جراء رشقه بالحجارة قرب بلدة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "مواطنا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء رشقه بالحجارة قرب بلدة حوسان الفلسطينية"، في بيت لحم.
وأضافت: "تم نقل المصاب وهو بكامل وعيه إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قُتل شاب فلسطيني، برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة تجاه عناصرها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فتى فلسطينيا قتل برصاص شرطة حرس الحدود خلال "أعمال شغب" في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، بعدما حاول إلقاء زجاجة حارقة تجاه قوات الشرطة المتواجدة في المكان.
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
اشتية يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
19:08 GMT
فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه".
وعلى عكس الرواية الإسرائيلية، أضافت الصحة الفلسطينية أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور".
وتشهد مدينة القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.
واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضبا عارما بين الفلسطينيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала