https://sputnikarabic.ae/20221001/إصدار-مذكرة-توقيف-بحق-رئيس-وزراء-باكستان-السابق-بسبب-تصريحات-انتقد-فيها-قاضية-1068481518.html
إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء باكستان السابق بسبب تصريحات انتقد فيها قاضية
إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء باكستان السابق بسبب تصريحات انتقد فيها قاضية
أصدرت الشرطة الباكستانية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بسبب تصريحات انتقد فيها قاضية. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T15:34+0000
2022-10-01T15:34+0000
2022-10-01T15:34+0000
العالم
باكستان
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم السبت أنه "صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في إسلام آباد فيما يتعلق بتصريحاته ضد قاضية الجلسات زيبا تشودري ومسؤولين آخرين في تجمع عام في 20 آب/ أغسطس في إسلام أباد".وأطلقت السلطات الباكستانية، في شهر أغسطس الماضي، سراح رئيس الحكومة السابق عمران خان، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب.وأُفرج عن خان بكفالة مالية بحسب ما أعلنه مسؤول في حزبه، وقال فؤاد شودري وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب "حركة إنصاف" إن "حكم المحكمة لم يكن متاحا على الفور، لكن خان حصل على الإفراج المؤقت حتى الأول من سبتمبر".وواجه خان وغيره من كبار المسؤولين في حركة "إنصاف" سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة.وجاءت التهم الموجهة إلى خان في أعقاب تصريحات أدلى بها في تجمّع حاشد في في وقت سابق، وانتقد فيها قاضي التحقيق الذي وقّع مذكرة توقيف بحق مسؤول في حركة إنصاف محتجز منذ أسبوع وقال قياديون في الحزب "إنه تعرّض للتعذيب".
https://sputnikarabic.ae/20220825/باكستان-إطلاق-سراح-عمران-خان-بكفالة-مالية-1066842846.html
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العالم, باكستان
إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء باكستان السابق بسبب تصريحات انتقد فيها قاضية
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أصدرت الشرطة الباكستانية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بسبب تصريحات انتقد فيها قاضية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم السبت أنه "صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان
، في إسلام آباد فيما يتعلق بتصريحاته ضد قاضية الجلسات زيبا تشودري ومسؤولين آخرين في تجمع عام في 20 آب/ أغسطس في إسلام أباد".
وأطلقت السلطات الباكستانية، في شهر أغسطس الماضي، سراح رئيس الحكومة السابق عمران خان
، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب.
وأُفرج عن خان بكفالة مالية بحسب ما أعلنه مسؤول في حزبه، وقال فؤاد شودري وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب "حركة إنصاف" إن "حكم المحكمة لم يكن متاحا على الفور، لكن خان حصل على الإفراج المؤقت حتى الأول من سبتمبر".
وواجه خان وغيره من كبار المسؤولين في حركة "إنصاف" سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة.
وجاءت التهم الموجهة إلى خان في أعقاب تصريحات أدلى بها في تجمّع حاشد في في وقت سابق، وانتقد فيها قاضي التحقيق الذي وقّع مذكرة توقيف بحق مسؤول في حركة إنصاف محتجز منذ أسبوع وقال قياديون في الحزب "إنه تعرّض للتعذيب".