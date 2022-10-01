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https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-وزارة-الدفاع-البريطانية-ترفض-إيواء-لاجئين-أوكران-في-منازل-عسكرية-فارغة-1068474571.html
إعلام: وزارة الدفاع البريطانية ترفض إيواء لاجئين أوكران في منازل عسكرية فارغة
إعلام: وزارة الدفاع البريطانية ترفض إيواء لاجئين أوكران في منازل عسكرية فارغة
أفادت صحيفة ديلي ميل، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع البريطانية تبقي منازلها العسكرية فارغة رغم الدعوات العاجلة للمسؤولين المحليين لاستخدام المباني لإيواء... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T12:38+0000
2022-10-01T12:38+0000
العالم
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وكان رئيس مجلس ويلتشير، مقاطعة في جنوب إنجلترا، ريتشارد كليور يحث إدارة البنية التحتية في الوزارة منذ شهور على توفير منازلها الخالية الموجودة في مقاطعته للاجئين الأوكرانيين. إلا أن الدائرة لم تستجب للمكالمات رغم أن المباني كانت شاغرة منذ سنوات.وقال كليور في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل: "أنا على حافة أزمة سكن الآن. لدي 360 أسرة أوكرانية من المحتمل أن تحتاج إلى مغادرة أسر مضيفة لأنهم وافقوا على صفقة مدتها ستة أشهر" ، مضيفا أن الوضع "وصمة عار".وفقًا للصحيفة، هناك ما لا يقل عن 1350 منزلا عسكريا غير مأهول في ويلتشير تم بناؤها في البداية لعائلات الجيش.وفي أواخر أغسطس/ آب، ذكرت صحيفة الغارديان أن أكثر من 50000 لاجئ أوكراني في المملكة المتحدة يمكن أن يصبحوا بلا مأوى في العام المقبل بعد انتهاء مواضعهم الأولية لمدة ستة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20220528/مجموعة-من-اللاجئين-الأوكران-يعتدون-بالضرب-على-مواطنين-نمساويين-وسط-فيينا-فيديو-1062803086.html
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العالم
العالم

إعلام: وزارة الدفاع البريطانية ترفض إيواء لاجئين أوكران في منازل عسكرية فارغة

12:38 GMT 01.10.2022
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وصول لاجئين من دونباس إلى روستوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Sergei Baturin
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أفادت صحيفة ديلي ميل، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع البريطانية تبقي منازلها العسكرية فارغة رغم الدعوات العاجلة للمسؤولين المحليين لاستخدام المباني لإيواء اللاجئين الأوكرانيين.
وكان رئيس مجلس ويلتشير، مقاطعة في جنوب إنجلترا، ريتشارد كليور يحث إدارة البنية التحتية في الوزارة منذ شهور على توفير منازلها الخالية الموجودة في مقاطعته للاجئين الأوكرانيين. إلا أن الدائرة لم تستجب للمكالمات رغم أن المباني كانت شاغرة منذ سنوات.
وقال كليور في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل: "أنا على حافة أزمة سكن الآن. لدي 360 أسرة أوكرانية من المحتمل أن تحتاج إلى مغادرة أسر مضيفة لأنهم وافقوا على صفقة مدتها ستة أشهر" ، مضيفا أن الوضع "وصمة عار".
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وفقًا للصحيفة، هناك ما لا يقل عن 1350 منزلا عسكريا غير مأهول في ويلتشير تم بناؤها في البداية لعائلات الجيش.
وفي أواخر أغسطس/ آب، ذكرت صحيفة الغارديان أن أكثر من 50000 لاجئ أوكراني في المملكة المتحدة يمكن أن يصبحوا بلا مأوى في العام المقبل بعد انتهاء مواضعهم الأولية لمدة ستة أشهر.
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