إنجاز تاريخي... المصرية ميار شريف تتوج ببطولة بارما الدولية للتنس... فيديو
© AFP 2022 / Paul Crock ميار شريف
© AFP 2022 / Paul Crock
توجت المصرية ميار شريف بلقب بطولة بارما الدولية للتنس فئة 250 نقطة، لأول مرة في تاريخها، بعد الفوز في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري.
وأقيمت البطولة في إيطاليا خلال الفترة من 24 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وفازت ميار (26 عاما) بالمجموعتين بنتيجتي 7-5 و6-3 في مباراة استمرت ساعة و37 دقيقة.
وبالفوز على ماريا سكاري المصنفة السابعة عالميا اليونانية تضمن ميار المصنفة رقم 74 عالميا مرتبة في أول 50 لاعبة تنس حول العالم وهو إنجاز تاريخي للتنس النسائي في مصر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
إلى جانب التونسية أنس جابر، التي وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأمريكا المفتوحة هذا العام ترفع ميار شريف مكانة التنس في شمال أفريقيا، وفق الوكالة.
¡Historia! 🔥❤️— Lukitas (@DeTenistas) October 1, 2022
🇪🇬 Mayar Sherif mostro todo su tenis y derroto a 🇬🇷 Maria Sakkari, el codigo de la victoria fue 7-5 6-3 y levanto su primer trofeo en Parma.
📝 La 74 del mundo,es la primer mujer Egipcia en conseguir un titulo WTA.pic.twitter.com/HMtZGcthqU
واحتفت الصفحة الرسمية لرابطة محترفات التنس العالمية بإنجاز البطلة المصرية بعد تتويجها بلقب بطولة بارما الإيطالية من فئة 250 نقطة.
وقالت الرابطة عبر وسائل التواصل الإجتماعي : "ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بإحدى بطولات جولات اللاعبات المحترفات للتنس WTA Tour"، وفق صحيفة "الشروق" المصرية.
ميار شريف تصعد إلى المركز ٤٨ عالمياً في التصنيف العالمي للاعبات التنس WTA كأعلى تصنيف في مسيرتها الاحترافية.— Èquipe d'Ègypte 🇪🇬 منتخب مصر (@EquipedeEgypte) October 1, 2022
أيضاً حققت أول فوز لها ضد المصنفات الخمسين عالمياً (ماريا ساكاري: المصنفة السابعة عالمياً) بعد عشر هزائم متتالية.@MayarSherif_1 pic.twitter.com/oD7JF9cldf
وتابعت: "التاريخ يكتب في بارما.. ميار شريف تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بلقب WTA 250 وعلى لاعبة ضمن التوب 10 عالميا".
وصعدت ميار إلى نصف النهائي بعد تغلبها على الأمريكية لورين ديفيد بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-6 و 6-3، وتفوقت اللاعبة المصرية في نصف النهائي في مباراة استمرت ساعتين و50 دقيقة على الرومانية أنا بوجدان.
يشار إلى أن بطولة بارما هي إحدى بطولات "التشالنجر" في التنس والمقدر قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة للماسترز و2000 نقطة لبطولات جراند سلام الكبرى.