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https://sputnikarabic.ae/20221001/إنجاز-تاريخي-المصرية-ميار-شريف-تتوج-ببطولة-بارما-الدولية-للتنس-فيديو-1068488370.html
إنجاز تاريخي... المصرية ميار شريف تتوج ببطولة بارما الدولية للتنس... فيديو
إنجاز تاريخي... المصرية ميار شريف تتوج ببطولة بارما الدولية للتنس... فيديو
توجت المصرية ميار شريف بلقب بطولة بارما الدولية للتنس فئة 250 نقطة، لأول مرة في تاريخها، بعد الفوز في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T19:06+0000
2022-10-01T19:06+0000
رياضة
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وأقيمت البطولة في إيطاليا خلال الفترة من 24 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول.وفازت ميار (26 عاما) بالمجموعتين بنتيجتي 7-5 و6-3 في مباراة استمرت ساعة و37 دقيقة.وبالفوز على ماريا سكاري المصنفة السابعة عالميا اليونانية تضمن ميار المصنفة رقم 74 عالميا مرتبة في أول 50 لاعبة تنس حول العالم وهو إنجاز تاريخي للتنس النسائي في مصر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".إلى جانب التونسية أنس جابر، التي وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأمريكا المفتوحة هذا العام ترفع ميار شريف مكانة التنس في شمال أفريقيا، وفق الوكالة.واحتفت الصفحة الرسمية لرابطة محترفات التنس العالمية بإنجاز البطلة المصرية بعد تتويجها بلقب بطولة بارما الإيطالية من فئة 250 نقطة.وقالت الرابطة عبر وسائل التواصل الإجتماعي : "ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بإحدى بطولات جولات اللاعبات المحترفات للتنس WTA Tour"، وفق صحيفة "الشروق" المصرية.وتابعت: "التاريخ يكتب في بارما.. ميار شريف تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بلقب WTA 250 وعلى لاعبة ضمن التوب 10 عالميا".وصعدت ميار إلى نصف النهائي بعد تغلبها على الأمريكية لورين ديفيد بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-6 و 6-3، وتفوقت اللاعبة المصرية في نصف النهائي في مباراة استمرت ساعتين و50 دقيقة على الرومانية أنا بوجدان.يشار إلى أن بطولة بارما هي إحدى بطولات "التشالنجر" في التنس والمقدر قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة للماسترز و2000 نقطة لبطولات جراند سلام الكبرى.
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

إنجاز تاريخي... المصرية ميار شريف تتوج ببطولة بارما الدولية للتنس... فيديو

19:06 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / Paul Crock ميار شريف
ميار شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / Paul Crock
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توجت المصرية ميار شريف بلقب بطولة بارما الدولية للتنس فئة 250 نقطة، لأول مرة في تاريخها، بعد الفوز في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري.
وأقيمت البطولة في إيطاليا خلال الفترة من 24 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وفازت ميار (26 عاما) بالمجموعتين بنتيجتي 7-5 و6-3 في مباراة استمرت ساعة و37 دقيقة.
وبالفوز على ماريا سكاري المصنفة السابعة عالميا اليونانية تضمن ميار المصنفة رقم 74 عالميا مرتبة في أول 50 لاعبة تنس حول العالم وهو إنجاز تاريخي للتنس النسائي في مصر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
إلى جانب التونسية أنس جابر، التي وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأمريكا المفتوحة هذا العام ترفع ميار شريف مكانة التنس في شمال أفريقيا، وفق الوكالة.
واحتفت الصفحة الرسمية لرابطة محترفات التنس العالمية بإنجاز البطلة المصرية بعد تتويجها بلقب بطولة بارما الإيطالية من فئة 250 نقطة.
وقالت الرابطة عبر وسائل التواصل الإجتماعي : "ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بإحدى بطولات جولات اللاعبات المحترفات للتنس WTA Tour"، وفق صحيفة "الشروق" المصرية.
وتابعت: "التاريخ يكتب في بارما.. ميار شريف تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بلقب WTA 250 وعلى لاعبة ضمن التوب 10 عالميا".
وصعدت ميار إلى نصف النهائي بعد تغلبها على الأمريكية لورين ديفيد بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-6 و 6-3، وتفوقت اللاعبة المصرية في نصف النهائي في مباراة استمرت ساعتين و50 دقيقة على الرومانية أنا بوجدان.
يشار إلى أن بطولة بارما هي إحدى بطولات "التشالنجر" في التنس والمقدر قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة للماسترز و2000 نقطة لبطولات جراند سلام الكبرى.
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