https://sputnikarabic.ae/20221001/إنقاذ-13-شخصاً-من-تحت-أنقاض-بناية-منهارة-في-منطقة-الكرادة-وسط-بغداد-1068469897.html
إنقاذ 13 شخصاً من تحت أنقاض بناية منهارة في منطقة الكرادة وسط بغداد
إنقاذ 13 شخصاً من تحت أنقاض بناية منهارة في منطقة الكرادة وسط بغداد
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، إنقاذ 13 شخصا من تحت أنقاض بناية منهارة في منطقة الكرادة وسط بغداد، فيما تستمر محاولات إنقاذ آخرين لا يزالون... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T10:16+0000
2022-10-01T10:16+0000
2022-10-01T10:16+0000
العالم العربي
العراق
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت مديرية الدفاع المدني العراقية، عبر فيسبوك، "فرق إنقاذ الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة وتواصل أعمال الإنقاذ للمحتجزين فيها"، مشيرة إلى أنه "تم إنقاذ 13 مواطنا".وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني تواصل جهدها لإنقاذ المواطنين من ضحايا بناية المختبر الوطني في منطقة الكرادة ساحة الواثق".وتفتقر معظم البنايات في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد حرائق تؤدي أحيانا إلى إصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-الدفاع-المدني-يخمد-حريقا-في-فندق-بالنجف-الأشرف-1066955081.html
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العالم العربي, العراق
إنقاذ 13 شخصاً من تحت أنقاض بناية منهارة في منطقة الكرادة وسط بغداد
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أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، إنقاذ 13 شخصا من تحت أنقاض بناية منهارة في منطقة الكرادة وسط بغداد، فيما تستمر محاولات إنقاذ آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت مديرية الدفاع المدني العراقية، عبر فيسبوك، "فرق إنقاذ الدفاع المدني
تتعامل مع حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة وتواصل أعمال الإنقاذ للمحتجزين فيها"، مشيرة إلى أنه "تم إنقاذ 13 مواطنا".
وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني
تواصل جهدها لإنقاذ المواطنين من ضحايا بناية المختبر الوطني في منطقة الكرادة ساحة الواثق".
وتفتقر معظم البنايات في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد حرائق تؤدي أحيانا إلى إصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.