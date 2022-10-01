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إيلون ماسك يكشف عن أول روبوت من تطوير "تسلا"... فيديو
إيلون ماسك يكشف عن أول روبوت من تطوير "تسلا"... فيديو
أزاح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" المصنعة للسيارات الكهربائية، الستار عن روبوتها ‏المنتظر "أوبتيموس".‏ 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T10:00+0000
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منوعات
إيلون ماسك
شركة تسلا
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وظهر الروبوت في حدث "AI Day" (يوم الذكاء الاصطناعي)، الذي أقيم أمس الجمعة في مكتب شركة "تسلا" ببالو ألتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وفي بداية ظهوره على خشبة المسرح، سار النموذج الأولي للروبوت "أوبتيموس"، ولوّح بيده للجمهور الحاضر، ثم تم عرض مقطع فيديو يستعرض مهارات الروبوت، مثل حمل الصناديق وقضبان معدنية متحركة في مصنع "تسلا" للسيارات.ويشترك "أوبتيموس" مع ميزات القيادة الذاتية في سيارات "تسلا".وعن مميزات روبوت "أوبتيموس" عن الروبوتات الأخرى حول العالم، أكد إيلون ماسك أنه سيكون "ذو قدرة فائقة"، على عكس الربوتات الشبيهة بالبشر التي "تفتقد إلى دماغ"، بحسب تعبيره، موضحا أنها لا تمتلك الذكاء للتنقل في العالم بمفردها.وأضاف أن روبوت "تسلا" يتميز بسعر معقول، هو 20 ألف دولار أمريكي، بالمقارنة مع الروبوتات الشبيهة بالبشر، التي لفت إلى أنها باهظة الثمن ويتم تصنيعها بكميات منخفضة.وشدد إيلون ماسك أن روبوت "أوبتيموس" سيتم تصنيعه بكميات كبيرة جدا - ملايين الوحدات في النهاية.كما توقع أن "أعمال الروبوتات لديه ستكون أكثر قيمة من سياراته الكهربائية، وذلك على أمل التوسع إلى ما وراء المركبات ذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة بعد".يشار إلى أن شركة "شاومي" الصينية كشفت في شهر أغسطس/ آب عن أول روبوت من تطويرها.ويحمل الروبوت اسم "ميتال برو"، ويزن 52 كيلوغراما، بينما يبلغ طوله 177 سنتيمترا، كما أنه ينتمي إلى برج الأسد، وفقا لما ذكره موقع "إنغادجيت".وتبلغ تكلفة الروبوت "ميتال برو" من شركة "شاومي" من 89100 إلى 104 آلاف دولار أمريكي.
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منوعات, إيلون ماسك, شركة تسلا
منوعات, إيلون ماسك, شركة تسلا

إيلون ماسك يكشف عن أول روبوت من تطوير "تسلا"... فيديو

10:00 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 10:05 GMT 01.10.2022)
© AFP 2022 / PATRICK PLEULالملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك
© AFP 2022 / PATRICK PLEUL
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أزاح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" المصنعة للسيارات الكهربائية، الستار عن روبوتها ‏المنتظر "أوبتيموس".‏
وظهر الروبوت في حدث "AI Day" (يوم الذكاء الاصطناعي)، الذي أقيم أمس الجمعة في مكتب شركة "تسلا" ببالو ألتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وفي بداية ظهوره على خشبة المسرح، سار النموذج الأولي للروبوت "أوبتيموس"، ولوّح بيده للجمهور الحاضر، ثم تم عرض مقطع فيديو يستعرض مهارات الروبوت، مثل حمل الصناديق وقضبان معدنية متحركة في مصنع "تسلا" للسيارات.
ويشترك "أوبتيموس" مع ميزات القيادة الذاتية في سيارات "تسلا".
وعن مميزات روبوت "أوبتيموس" عن الروبوتات الأخرى حول العالم، أكد إيلون ماسك أنه سيكون "ذو قدرة فائقة"، على عكس الربوتات الشبيهة بالبشر التي "تفتقد إلى دماغ"، بحسب تعبيره، موضحا أنها لا تمتلك الذكاء للتنقل في العالم بمفردها.
وأضاف أن روبوت "تسلا" يتميز بسعر معقول، هو 20 ألف دولار أمريكي، بالمقارنة مع الروبوتات الشبيهة بالبشر، التي لفت إلى أنها باهظة الثمن ويتم تصنيعها بكميات منخفضة.
وشدد إيلون ماسك أن روبوت "أوبتيموس" سيتم تصنيعه بكميات كبيرة جدا - ملايين الوحدات في النهاية.
كما توقع أن "أعمال الروبوتات لديه ستكون أكثر قيمة من سياراته الكهربائية، وذلك على أمل التوسع إلى ما وراء المركبات ذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة بعد".
يشار إلى أن شركة "شاومي" الصينية كشفت في شهر أغسطس/ آب عن أول روبوت من تطويرها.
ويحمل الروبوت اسم "ميتال برو"، ويزن 52 كيلوغراما، بينما يبلغ طوله 177 سنتيمترا، كما أنه ينتمي إلى برج الأسد، وفقا لما ذكره موقع "إنغادجيت".
وتبلغ تكلفة الروبوت "ميتال برو" من شركة "شاومي" من 89100 إلى 104 آلاف دولار أمريكي.
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