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https://sputnikarabic.ae/20221001/إيني-الإيطالية-غازبروم-أعلنت-عن-استحالة-توريد-الغاز-اليوم-السبت-1068473376.html
"إيني" الإيطالية: غازبروم أعلنت عن استحالة توريد الغاز اليوم السبت
"إيني" الإيطالية: غازبروم أعلنت عن استحالة توريد الغاز اليوم السبت
أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة، بأن شركة غازبروم الروسية أخطرتها في بيان يفيد باستحالة نقل الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا اليوم السبت. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T12:03+0000
2022-10-01T12:03+0000
إيطاليا
روسيا
شركة إيني الإيطالية
شركة غازبروم
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وجاء في بيان"إيني": ذكرت "غازبروم" أنها لا تستطيع تأكيد كميات الغاز المطلوبة اليوم السبت، بسبب إعلان استحالة نقل الغاز عبر النمسا، وبالتالي فإن تدفق الغاز الروسي المتجه إلى "إيني" عبر نقطة تفتيش تارفيسيو سيكون عند مستوى الصفر.وأضافت شركة الطاقة الإيطالية أنها ستقدم معلومات جديدة إذا تم استئناف إمدادات الغاز.وأعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين الماضي، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم؛ لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، العمل التخريبي الموجه لخطوط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق "التيار الشمالي"، بأنه "إرهاب دولة"؛ مؤكد أن ذلك لا يمكن أن يبقى دون تحقيق دولي جاد.وأصدرت "نورد ستريم إيه جي" بيانا، أكدت فيه أنها "ستستخدم كل مواردها من أجل تقييم الأضرار"، لافتة إلى أنه "من المستحيل حالياً، تحديد موعد استئناف عمل خط أنابيب الغاز".يأتي ذلك في وقت، أشار فيه مسؤولون من الدنمارك إلى أن التسريب جاء بسبب "فعل متعمد"، وأنها كانت عبارة عن "انفجارات لم تحدث صدفة".
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إيطاليا, روسيا, شركة إيني الإيطالية, شركة غازبروم
إيطاليا, روسيا, شركة إيني الإيطالية, شركة غازبروم

"إيني" الإيطالية: غازبروم أعلنت عن استحالة توريد الغاز اليوم السبت

12:03 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Стрингер
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أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة، بأن شركة غازبروم الروسية أخطرتها في بيان يفيد باستحالة نقل الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا اليوم السبت.
وجاء في بيان"إيني": ذكرت "غازبروم" أنها لا تستطيع تأكيد كميات الغاز المطلوبة اليوم السبت، بسبب إعلان استحالة نقل الغاز عبر النمسا، وبالتالي فإن تدفق الغاز الروسي المتجه إلى "إيني" عبر نقطة تفتيش تارفيسيو سيكون عند مستوى الصفر.
وأضافت شركة الطاقة الإيطالية أنها ستقدم معلومات جديدة إذا تم استئناف إمدادات الغاز.
وأعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين الماضي، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم؛ لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، العمل التخريبي الموجه لخطوط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق "التيار الشمالي"، بأنه "إرهاب دولة"؛ مؤكد أن ذلك لا يمكن أن يبقى دون تحقيق دولي جاد.
وأصدرت "نورد ستريم إيه جي" بيانا، أكدت فيه أنها "ستستخدم كل مواردها من أجل تقييم الأضرار"، لافتة إلى أنه "من المستحيل حالياً، تحديد موعد استئناف عمل خط أنابيب الغاز".
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يأتي ذلك في وقت، أشار فيه مسؤولون من الدنمارك إلى أن التسريب جاء بسبب "فعل متعمد"، وأنها كانت عبارة عن "انفجارات لم تحدث صدفة".
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