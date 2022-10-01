"إيه تي إيه"... نظام محاكاة لتدريب طياري المقاتلات الحربية
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
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تنفق الدول ميزانيات ضخمة لتدريب طيارين يمكن الاعتماد عليهم في قيادة الطائرات الحربية المزودة بأحدث الاسلحة وتقنيات الطيران.
ولأن قيادة طائرة حربية يتطلب امتلاك الطيار لحد أدنى من ساعات الطيران، فإن ذلك دفع المتخصصين في هذا المجال لتطوير أجهزة تدريب يمكنها محاكاة الطيران، ومنها نظام محاكاة الطيران الروسي "إيه تي إيه" المصمم لتدريب طياري المقاتلات الحربية، حسبما يقول موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
ما هي مهام"إيه تي إيه"؟
تعليم أساسيات الطيران للمتدربين.
تنشيط مهارات الطيارين المدربين.
التدريب على مواجهة حالات الطوارئ التي يمكن أن يواجهها الطيار في الجو.
مواجهة المشكلات الفنية التي يمكن أن تتعرض لها الطائرات الحربية في الجو.
تدريب الطيارين على الطيران في جميع الظروف الجوية.
التدريب على استخدام الأنواع المختلفة من أسلحة الطائرات الحربية.
ما هي أنواع التدريب؟
تدريب الطيارين وأطقم الصيانة على استخدام الوسائل الإلكترونية الخاصة بهذا المجال.
محاكاة العمل داخل قمرة قيادة الطائرات الحربية.
محاكاة قيام الطيار باستخدام أسلحة الطائرة ضد أهداف برية وجوية.
ويتميز نظام محاكاة الطيران الروسي "إيه تي إيه" بأنه يوفر للطيار المتدرب ظروف طيران تحاكي ظروف الطيران الحقيقي لكن بتكلفة أقل، إضافة إلى دوره في توفير الكثير من الجهد الذي يحتاج إليه المدرب أثناء التحليق بطائرات التدريب الحقيقة.
26 سبتمبر, 16:23 GMT
كما يساهم هذا النظام في تقليل معدلات الحوادث الجوية للطيارين المتدربين، إضافة إلى توفير استهلاك مكونات الطائرات وتكاليف الوقود والذخائر في المراحل الأولى من التدريب.
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية