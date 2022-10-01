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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221001/اعتراض-اتصالات-لاسلكية-للقوات-الأوكرانية-نقص-في-الذخائر-وخسائر-ضخمة-على-المحاور-الجنوبية-1068464343.html
اعتراض اتصالات لاسلكية للقوات الأوكرانية.. "نقص في الذخائر وخسائر ضخمة على المحاور الجنوبية"
اعتراض اتصالات لاسلكية للقوات الأوكرانية.. "نقص في الذخائر وخسائر ضخمة على المحاور الجنوبية"
كشفت مصادر عسكرية روسية، صباح اليوم السبت، أن القوات العسكرية الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على المحاور الجنوبية وتعاني نقصا في الذخائر والأسلحة دون وجود أي... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T05:01+0000
2022-10-01T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك" أن قوات الرصد الالكتروني استطاعت اعتراض اتصالات لاسلكية بين أفراد عسكريين من السرية الميكانيكية الخامسة للواء 53 للقوات المسلحة الأوكرانية، التي شاركت في محاولة هجوم باتجاه خيرسون في سبتمبر الماضي.وقالت المصادر إن فحوى ما تحدث عنه الأطراف في الاتصال هو أن القوات تعاني نقصا في العتاد والذخيرة، ولا إمدادت قادمة في الأيام المقبلة مع وجود الكثير من الجرحى والقتلى في الميدان.أما الجزء الثاني من الاتصال اللاسلكي، الذي تم اعتراضه، فقد تناول نقاشا حاميا بين القوات العسكرية التي تطالب بوقف إطلاق النار للانسحاب من المنطقة.وفي اتصال آخر، تحدث المقاتلون عن عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم وأنه لا توجد ذخيرة كافية وسألوا باستمرار عن مكان التعزيزات.
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العالم

اعتراض اتصالات لاسلكية للقوات الأوكرانية.. "نقص في الذخائر وخسائر ضخمة على المحاور الجنوبية"

05:01 GMT 01.10.2022
© Sputnik . أندريه ستينين / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . أندريه ستينين
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كشفت مصادر عسكرية روسية، صباح اليوم السبت، أن القوات العسكرية الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على المحاور الجنوبية وتعاني نقصا في الذخائر والأسلحة دون وجود أي تعزيزات عسكرية.
وذكرت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك" أن قوات الرصد الالكتروني استطاعت اعتراض اتصالات لاسلكية بين أفراد عسكريين من السرية الميكانيكية الخامسة للواء 53 للقوات المسلحة الأوكرانية، التي شاركت في محاولة هجوم باتجاه خيرسون في سبتمبر الماضي.
وقالت المصادر إن فحوى ما تحدث عنه الأطراف في الاتصال هو أن القوات تعاني نقصا في العتاد والذخيرة، ولا إمدادت قادمة في الأيام المقبلة مع وجود الكثير من الجرحى والقتلى في الميدان.
أما الجزء الثاني من الاتصال اللاسلكي، الذي تم اعتراضه، فقد تناول نقاشا حاميا بين القوات العسكرية التي تطالب بوقف إطلاق النار للانسحاب من المنطقة.
وفي اتصال آخر، تحدث المقاتلون عن عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم وأنه لا توجد ذخيرة كافية وسألوا باستمرار عن مكان التعزيزات.
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