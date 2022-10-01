https://sputnikarabic.ae/20221001/الأسهم-الأمريكية-تسجل-أطول-سلسلة-من-الانخفاضات-ربع-السنوية-منذ-أزمة-2008-العالمية-1068475835.html

الأسهم الأمريكية تسجل أطول سلسلة من الانخفاضات ربع السنوية منذ أزمة 2008 العالمية

الأسهم الأمريكية تسجل أطول سلسلة من الانخفاضات ربع السنوية منذ أزمة 2008 العالمية

سجلت الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، أطول سلسلة من الخسائر ربع السنوية منذ انهيار السوق العالمي ‏في عام 2008، متأثرة بتصميم البنوك المركزية على ترويض التضخم من... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T13:15+0000

2022-10-01T13:15+0000

2022-10-01T13:15+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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وانخفض مؤشر "S&P 500" الرائد بنسبة 1.5 في المئة، أمس الجمعة، ما رفع خسارته خلال الربع بين يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول إلى 5.3 في المئة.وبذلك يكون مؤشر "S&P" انخفض لثلاثة أرباع سنوية متتالية، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ السوق الهابطة الطويلة التي صاحبت الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.وانخفض مؤشر "ناسداك" أيضا بنسبة 1.5 في المئة يوم الجمعة، منهيا الربع الحالي بانخفاض بنسبة 4.1 في المئة، ليصل إلى أسوأ مستوى إغلاق للمؤشر منذ يوليو/ تموز 2020.وكان عام 2022 صعبا بالنسبة لأسواق الأسهم، إذ أشارت البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنها ستواصل مسار رفع أسعار الفائدة، وتقليل الدعم للنمو الاقتصادي، في محاولة منها لاحتواء التضخم.وفي الشهر الماضي، رفع البنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في خامس زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.وبسبب التضخم وانهيار أسعار الأسهم، خسر أثرياء أمريكا 93 مليار دولار في يوم واحد خلال شهر سبتمبر/ أيلول.وحسب وكالة "بلومبرغ"، انخفضت ثروة جيف بيزوس بمقدار 9.8 مليار دولار، وهي أكبر ثروة تسجل خسائر من بين تلك التي يتتبعها مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، في حين انخفض صافي ثروة إيلون ماسك بمقدار 8.4 مليار دولار.وفقدت ثروات مارك زوكربيرغ، ولاري بيج، وسيرغي برين، وستيف بالمر، أكثر من 4 مليارات دولار، بينما خسر وارن بافيت وبيل غيتس 3.4 مليار دولار و2.8 مليار دولار على التوالي.

https://sputnikarabic.ae/20220930/تراجع-الأسهم-الأمريكية-داو-جونز-يهبط-لأدنى-مستوى-منذ-أواخر-2020-1068462486.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية