https://sputnikarabic.ae/20221001/الأمين-العام-لحزب-الله-نواجه-أياما-حاسمة-بشأن-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1068483108.html
الأمين العام لحزب الله: نواجه أياما حاسمة بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل
الأمين العام لحزب الله: نواجه أياما حاسمة بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل
أكد حسن نصر الله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبناني، أن بلاده تواجه أياما حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T16:20+0000
2022-10-01T16:20+0000
2022-10-01T16:21+0000
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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جاء هذا في كلمة له، اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بتكريم رجل الدين الشيعي الراحل محمد علي الأمين في بلدة شقرا جنوب لبنان، بحسب موقع "النشرة".وقال الأمين العام لحزب الله: "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو الموقف الذي سيتخذه المسؤولون".وعبر نصر الله عن أمله في أن "تكون الخواتيم طيبة".وفي وقت سابق اليوم أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إن رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تدرس مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وصرح بري لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية، وأنها تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير اللاتفاق البحري على الحدود البرية.وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".
https://sputnikarabic.ae/20221001/مصادر-لبنان-يتجه-لقبول-العرض-الأمريكي-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1068482465.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
الأمين العام لحزب الله: نواجه أياما حاسمة بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل
16:20 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 01.10.2022) تابعنا عبر
أكد حسن نصر الله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبناني، أن بلاده تواجه أياما حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
جاء هذا في كلمة له، اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بتكريم رجل الدين الشيعي الراحل محمد علي الأمين في بلدة شقرا جنوب لبنان، بحسب موقع "النشرة"
.
وقال الأمين العام لحزب الله: "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو الموقف الذي سيتخذه المسؤولون".
وعبر نصر الله عن أمله في أن "تكون الخواتيم طيبة".
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
قال رئيس البرلمان اللبناني
، نبيه بري، إن رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تدرس مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وصرح بري لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية، وأنها تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير اللاتفاق البحري على الحدود البرية.
وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".