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https://sputnikarabic.ae/20221001/الإعصار-إيان-يجرف-جسرا-معدنيا-في-إحدى-الولايات-الأمريكية-فيديو-1068494033.html
الإعصار "إيان" يجرف جسرا معدنيا في إحدى الولايات الأمريكية... فيديو
الإعصار "إيان" يجرف جسرا معدنيا في إحدى الولايات الأمريكية... فيديو
جرف الإعصار "إيان" جسرا معدنيا على شاطئ ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما تسبب في مقتل العشرات في ولاية فلوريدا وقطع الكهرباء عن أكثر... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T21:47+0000
2022-10-01T21:48+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على "تويتر".ويرصد الفيديو اللحظات التي تعرض فيها الجسر للانهيار بسبب قوة الأمواج التي صنعها الإعصار "إيان" على شاطئ ولاية كارولينا الشمالية المطلة على المحيط الأطلنطي.وتسبب الإعصار "إيان"، الذي يتجه نحو ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية في فيضانات وانهيارات للطرق والجسور إضافة إلى تسببه في انقطاع التيار الكهربائي.ويتوقع خبراء الأرصاد أن يتسبب الإعصار "إيان" في خسائر كبيرة في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، بينما وصلت حصيلة ضحاياه في فلوريدا إلى 45 قتيلا.
الولايات المتحدة الأمريكية
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

الإعصار "إيان" يجرف جسرا معدنيا في إحدى الولايات الأمريكية... فيديو

21:47 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 01.10.2022)
© AFP 2022 / GIORGIO VIERAسيارة عالقة في أعقاب إعصار إيان في فلوريدا 30 سبتمبر 2022
سيارة عالقة في أعقاب إعصار إيان في فلوريدا 30 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / GIORGIO VIERA
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جرف الإعصار "إيان" جسرا معدنيا على شاطئ ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما تسبب في مقتل العشرات في ولاية فلوريدا وقطع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص.
ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على "تويتر".
ويرصد الفيديو اللحظات التي تعرض فيها الجسر للانهيار بسبب قوة الأمواج التي صنعها الإعصار "إيان" على شاطئ ولاية كارولينا الشمالية المطلة على المحيط الأطلنطي.
وتسبب الإعصار "إيان"، الذي يتجه نحو ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية في فيضانات وانهيارات للطرق والجسور إضافة إلى تسببه في انقطاع التيار الكهربائي.
ويتوقع خبراء الأرصاد أن يتسبب الإعصار "إيان" في خسائر كبيرة في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، بينما وصلت حصيلة ضحاياه في فلوريدا إلى 45 قتيلا.
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