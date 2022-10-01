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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221001/البنتاغون-واشنطن-لا-ترى-سببا-للاعتقاد-بأن-روسيا-قررت-استخدام-الأسلحة-النووية-في-أوكرانيا-1068483516.html
البنتاغون: واشنطن لا ترى سببا للاعتقاد بأن روسيا قررت استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
البنتاغون: واشنطن لا ترى سببا للاعتقاد بأن روسيا قررت استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية لا ترى في هذه المرحلة أي سبب للاعتقاد بأن روسيا قررت استخدام الأسلحة النووية في... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T16:20+0000
2022-10-01T16:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات أوستين في لقاء أجراه مع شبكة "سي إن إن"، حيث أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، لا أرى أي شيء يقودني إلى استنتاج أن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) اتخذ مثل هذا القرار".ووفقا لوزير الدفاع الأمريكي، فقد أعربت الولايات المتحدة، في اتصالات "رفيعة المستوى جرت مؤخرا" مع روسيا، عن مخاوفها بشأن "احتمال استخدام موسكو للأسلحة النووية".وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات قد حدثت في وقت سابق بين وزيري دفاع الروسي والأمريكي، قال أوستن إنه لم تكن هناك اتصالات.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس، أن العالم دخل "فترة تحولات ثورية"، وأن هدف الغرب هو إبادة الجماعات العرقية بأكملها، مشيرا إلى أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في العالم.قال بوتين في كلمة ألقاها أثناء مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين، أمس الجمعة: "أصدقائي الأعزاء، نحن اليوم نكافح من أجل طريق عادل وحر، أولا وقبل كل شيء، من أجل أنفسنا، من أجل روسيا. من أجل أن تبقى سياسة الإملاءات والاستبداد في الماضي إلى الأبد"."أنا مقتنع بأن البلدان والشعوب تدرك أن السياسة المبنية على حصرية أي شخص، على قمع الثقافات والشعوب الأخرى، هي سياسة إجرامية بطبيعتها. يجب أن نقلب هذه الصفحة المخزية. إن انهيار الهيمنة الغربية الذي بدأ، لا رجوع فيه".
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-تحارب-العبودية-وثقافة-الوالد-رقم-1-و2-بدلا-من-الأب-والأم--1068450240.html
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العالم
العالم

البنتاغون: واشنطن لا ترى سببا للاعتقاد بأن روسيا قررت استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

16:20 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية لا ترى في هذه المرحلة أي سبب للاعتقاد بأن روسيا قررت استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات أوستين في لقاء أجراه مع شبكة "سي إن إن"، حيث أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، لا أرى أي شيء يقودني إلى استنتاج أن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) اتخذ مثل هذا القرار".
ووفقا لوزير الدفاع الأمريكي، فقد أعربت الولايات المتحدة، في اتصالات "رفيعة المستوى جرت مؤخرا" مع روسيا، عن مخاوفها بشأن "احتمال استخدام موسكو للأسلحة النووية".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات قد حدثت في وقت سابق بين وزيري دفاع الروسي والأمريكي، قال أوستن إنه لم تكن هناك اتصالات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا تحارب العبودية وثقافة "الوالد رقم 1 و2" بدلا من الأب والأم
أمس, 15:31 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس، أن العالم دخل "فترة تحولات ثورية"، وأن هدف الغرب هو إبادة الجماعات العرقية بأكملها، مشيرا إلى أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في العالم.
قال بوتين في كلمة ألقاها أثناء مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين، أمس الجمعة: "أصدقائي الأعزاء، نحن اليوم نكافح من أجل طريق عادل وحر، أولا وقبل كل شيء، من أجل أنفسنا، من أجل روسيا. من أجل أن تبقى سياسة الإملاءات والاستبداد في الماضي إلى الأبد".
"أنا مقتنع بأن البلدان والشعوب تدرك أن السياسة المبنية على حصرية أي شخص، على قمع الثقافات والشعوب الأخرى، هي سياسة إجرامية بطبيعتها. يجب أن نقلب هذه الصفحة المخزية. إن انهيار الهيمنة الغربية الذي بدأ، لا رجوع فيه".
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Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:18 GMT
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