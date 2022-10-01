https://sputnikarabic.ae/20221001/البنتاغون-واشنطن-لا-ترى-سببا-للاعتقاد-بأن-روسيا-قررت-استخدام-الأسلحة-النووية-في-أوكرانيا-1068483516.html

البنتاغون: واشنطن لا ترى سببا للاعتقاد بأن روسيا قررت استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

البنتاغون: واشنطن لا ترى سببا للاعتقاد بأن روسيا قررت استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية لا ترى في هذه المرحلة أي سبب للاعتقاد بأن روسيا قررت استخدام الأسلحة النووية في... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T16:20+0000

2022-10-01T16:20+0000

2022-10-01T16:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات أوستين في لقاء أجراه مع شبكة "سي إن إن"، حيث أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، لا أرى أي شيء يقودني إلى استنتاج أن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) اتخذ مثل هذا القرار".ووفقا لوزير الدفاع الأمريكي، فقد أعربت الولايات المتحدة، في اتصالات "رفيعة المستوى جرت مؤخرا" مع روسيا، عن مخاوفها بشأن "احتمال استخدام موسكو للأسلحة النووية".وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات قد حدثت في وقت سابق بين وزيري دفاع الروسي والأمريكي، قال أوستن إنه لم تكن هناك اتصالات.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس، أن العالم دخل "فترة تحولات ثورية"، وأن هدف الغرب هو إبادة الجماعات العرقية بأكملها، مشيرا إلى أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في العالم.قال بوتين في كلمة ألقاها أثناء مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين، أمس الجمعة: "أصدقائي الأعزاء، نحن اليوم نكافح من أجل طريق عادل وحر، أولا وقبل كل شيء، من أجل أنفسنا، من أجل روسيا. من أجل أن تبقى سياسة الإملاءات والاستبداد في الماضي إلى الأبد"."أنا مقتنع بأن البلدان والشعوب تدرك أن السياسة المبنية على حصرية أي شخص، على قمع الثقافات والشعوب الأخرى، هي سياسة إجرامية بطبيعتها. يجب أن نقلب هذه الصفحة المخزية. إن انهيار الهيمنة الغربية الذي بدأ، لا رجوع فيه".

https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-تحارب-العبودية-وثقافة-الوالد-رقم-1-و2-بدلا-من-الأب-والأم--1068450240.html

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