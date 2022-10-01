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https://sputnikarabic.ae/20221001/البنك-الدولي-530-مليون-دولار-مساعدة-مالية-إضافية-لأوكرانيا-1068463319.html
البنك الدولي: 530 مليون دولار مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا
البنك الدولي: 530 مليون دولار مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا
أعلن البنك الدولي، ليل الجمعة/السبت، عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا، في إطار مشروع قانون الإنفاق الخاص لمساعدة أوكرانيا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T00:12+0000
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على تويتر، "وافقت قيادة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-على-عدد-من-المسؤولين-الروس-وأفراد-عائلاتهم-1068451527.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

البنك الدولي: 530 مليون دولار مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا

00:12 GMT 01.10.2022
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© flickr.com / Shiny Things
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أعلن البنك الدولي، ليل الجمعة/السبت، عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا، في إطار مشروع قانون الإنفاق الخاص لمساعدة أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على تويتر، "وافقت قيادة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا".
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30 سبتمبر, 15:53 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
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