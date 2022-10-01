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https://sputnikarabic.ae/20221001/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-3-أشخاص-حاولوا-اختراق-قاعدة-عسكرية-في-الجولان-1068492090.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في الجولان
الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في الجولان
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T20:54+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن 3 أشخاص تسللوا إلى داخل قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة، بعدما اختبؤوا وراء الأشجار، في محاولة لسرقة الأسلحة من القاعدة، ولكن الجيش ألقى القبض عليهم.وأكدت الصحيفة أن المشتبه بهم الثلاثة وهم مواطن فلسطيني من مدينة الخليل، والثاني مواطن فلسطيني من سكان القدس الشرقية، أما الثالث فهو عامل أجنبي من تايلاند يعيش في مدينة القدس المحتلة، قد تم نقلهم للاستجواب للتحقيق في ملابسات محاولة اختراق القاعدة العسكرية الإسرائيلية.وأشارت إلى أن المتهمين الثلاثة سيمثلون غدا الأحد أمام محكمة الصلح في مستوطنة كريات شمونة، لافتة إلى أن متهمين منهم حاولا اختراق القاعدة العسكرية بعدما زحفا تحت السياج الحدودي للقاعدة ودخلا إلى غرفة نوم المجندات اللاتي طاردن المتهمين ونجحن في إلقاء القبض عليهما.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في الجولان

20:54 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن 3 أشخاص تسللوا إلى داخل قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة، بعدما اختبؤوا وراء الأشجار، في محاولة لسرقة الأسلحة من القاعدة، ولكن الجيش ألقى القبض عليهم.
وأكدت الصحيفة أن المشتبه بهم الثلاثة وهم مواطن فلسطيني من مدينة الخليل، والثاني مواطن فلسطيني من سكان القدس الشرقية، أما الثالث فهو عامل أجنبي من تايلاند يعيش في مدينة القدس المحتلة، قد تم نقلهم للاستجواب للتحقيق في ملابسات محاولة اختراق القاعدة العسكرية الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن المتهمين الثلاثة سيمثلون غدا الأحد أمام محكمة الصلح في مستوطنة كريات شمونة، لافتة إلى أن متهمين منهم حاولا اختراق القاعدة العسكرية بعدما زحفا تحت السياج الحدودي للقاعدة ودخلا إلى غرفة نوم المجندات اللاتي طاردن المتهمين ونجحن في إلقاء القبض عليهما.
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