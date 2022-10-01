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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221001/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-100-متطرف-بدونيتسك-وإسقاط-14-مسيرة--1068479693.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 متطرف بدونيتسك وإسقاط 14 مسيرة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 متطرف بدونيتسك وإسقاط 14 مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 100 قومي بين قتيل وجريح، ودمرت دبابتين و6 شاحنات في منطقة "نوفوبول" بجمهورية دونيتسك... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T14:48+0000
2022-10-01T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنه "تم تدمير أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في منطقة روفنوبولي في مقاطعة زابوروجيه، وكراماتورسك، ودروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك في منطقة غريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ونظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز "بوك-إم 1".وأضافت الدفاع الروسية: "في منطقة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف لواء الدفاع الإقليمي 110 تم القضاء على أكثر من 100 قومي قتلى وجرحى، دبابتين و6 شاحنات".وأشار البيان إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وخيرسون ونيكولاييف خلال النهار".
https://sputnikarabic.ae/20221001/صحيفة-5-أسباب-تمنع-تسليم-الغرب-دبابات-حديثة-لأوكرانيا-منها-تجنب-سيناريو-حلب-1068473543.html
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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 متطرف بدونيتسك وإسقاط 14 مسيرة

14:48 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصورمدفع ذاتي الحركة من نوع "غفوزديكا" تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 100 قومي بين قتيل وجريح، ودمرت دبابتين و6 شاحنات في منطقة "نوفوبول" بجمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى إسقاط 14 مسيرة في عدة مناطق من الجمهورية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنه "تم تدمير أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في منطقة روفنوبولي في مقاطعة زابوروجيه، وكراماتورسك، ودروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك في منطقة غريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ونظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز "بوك-إم 1".
وأضافت الدفاع الروسية: "في منطقة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف لواء الدفاع الإقليمي 110 تم القضاء على أكثر من 100 قومي قتلى وجرحى، دبابتين و6 شاحنات".
دبابة عراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: 5 أسباب تمنع تسليم الغرب دبابات حديثة لأوكرانيا منها "تجنب سيناريو حلب"
12:21 GMT

وتابع بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير 7 قذائف من أنظمة هيمارس الأمريكية لإطلاق الصواريخ المتعددة و2 من الصواريخ المضادة للرادار هارم المصنعة أمريكياـ في الهواء في منطقة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخ تكتيكي (توشكا أو) فوق قرية ليبسي بمقاطعة خاركوف".

وأشار البيان إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وخيرسون ونيكولاييف خلال النهار".
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