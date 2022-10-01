https://sputnikarabic.ae/20221001/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-100-متطرف-بدونيتسك-وإسقاط-14-مسيرة--1068479693.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 متطرف بدونيتسك وإسقاط 14 مسيرة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 متطرف بدونيتسك وإسقاط 14 مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 100 قومي بين قتيل وجريح، ودمرت دبابتين و6 شاحنات في منطقة "نوفوبول" بجمهورية دونيتسك... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T14:48+0000
2022-10-01T14:48+0000
2022-10-01T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنه "تم تدمير أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في منطقة روفنوبولي في مقاطعة زابوروجيه، وكراماتورسك، ودروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك في منطقة غريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ونظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز "بوك-إم 1".وأضافت الدفاع الروسية: "في منطقة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف لواء الدفاع الإقليمي 110 تم القضاء على أكثر من 100 قومي قتلى وجرحى، دبابتين و6 شاحنات".وأشار البيان إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وخيرسون ونيكولاييف خلال النهار".
https://sputnikarabic.ae/20221001/صحيفة-5-أسباب-تمنع-تسليم-الغرب-دبابات-حديثة-لأوكرانيا-منها-تجنب-سيناريو-حلب-1068473543.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 متطرف بدونيتسك وإسقاط 14 مسيرة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 100 قومي بين قتيل وجريح، ودمرت دبابتين و6 شاحنات في منطقة "نوفوبول" بجمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى إسقاط 14 مسيرة في عدة مناطق من الجمهورية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنه "تم تدمير أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في منطقة روفنوبولي في مقاطعة زابوروجيه، وكراماتورسك، ودروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك في منطقة غريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ونظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز "بوك-إم 1".
وأضافت الدفاع الروسية: "في منطقة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف لواء الدفاع الإقليمي 110 تم القضاء على أكثر من 100 قومي قتلى وجرحى، دبابتين و6 شاحنات".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير 7 قذائف من أنظمة هيمارس الأمريكية لإطلاق الصواريخ المتعددة و2 من الصواريخ المضادة للرادار هارم المصنعة أمريكياـ في الهواء في منطقة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخ تكتيكي (توشكا أو) فوق قرية ليبسي بمقاطعة خاركوف".
وأشار البيان إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وخيرسون ونيكولاييف خلال النهار".