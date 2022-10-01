https://sputnikarabic.ae/20221001/السعودية-تطلق-منحة-معرفية-لدعم-أبحاث-القهوة-1068473911.html

السعودية تطلق منحة معرفية لدعم أبحاث القهوة

السعودية تطلق منحة معرفية لدعم أبحاث القهوة

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، منحة معرفية لدعم أبحاث القهوة السعودية، وذلك مع انطلاق المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية في منطقة جازان... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T12:15+0000

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السعودية

مجتمع

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وطرحت وزارة الثقافة السعودية المنحة التي تحمل اسم "أبحاث القهوة السعودية" من أجل تشجيع الباحثين والباحثات على إعداد الأوراق والبحوث العلمية المتخصصة في مجال القهوة السعودية، وفقا لصحيفة "المدينة" السعودية.وتم إطلاق "منحة القهوة السعودية" بالشراكة مع الشركة السعودية للقهوة، التي تتبع صندوق الاستثمارات العامة، وتأتي ضمن أنشطة وبرامج مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي أطلقتها وزارة الثقافة السعودية، وكذلك بالتعاون مع" هيئة فنون الطهي".وتغطي المنحة 3 مسارات رئيسة: "التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية"، والذي يشمل دراسة المعارف والمهارات المرتبطة بالتقاليد وأشكال التعبير الشفهي، وفنون الأداء والموسيقى، والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية والحرف التقليدية الخاصة بالقهوة السعودية، والارتباط بين الإنسان والطبيعة ضمن المعارف والممارسات ذات العلاقة.أما المسار الثاني من المنحة، فيتناول "القهوة في الجزيرة العربية"، والذي يرصد الجذور التاريخية للقهوة في الجزيرة العربية، وطرق التجارة القديمة التي استُخدمت لنقلها، وتاريخ صناعتها وانتشارها في المملكة، وأبرز المواقف والأحداث التاريخية المرتبطة بها.بينما يتناول المسار الثالث "تنمية المحتوى المحلي الثقافي"، وذلك من خلال أبحاث تهدف إلى تعزيز وتنمية القهوة السعودية المنتجة محليا في المشتريات الحكومية، بما يحقق اقتصادا سعوديا مستداما، ويحافظ على عناصر الموروث السعودي الأصيل.يشار إلى أن وزارة التجارية السعودية أصدرت، في شهر يناير/ كانون الثاني، تعميما بشأن تغيير اسم "القهوة العربية" داخل كل مطاعم ‏ومقاهي ومحامص المملكة.‏وطلبت اتحاد الغرف السعودية في تعميمه بضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، وافقت الجهات العليا في المملكة العربية السعودية على تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية"، وذلك بناء على طلب وزير الثقافة السعودية، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بالموافقة على هذه المبادرة.

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