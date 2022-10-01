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https://sputnikarabic.ae/20221001/السيسي-يتطلع-للعمل-مع-ميلوني-من-أجل-تطوير-العلاقات-بين-مصر-وإيطاليا-1068470416.html
السيسي يتطلع للعمل مع ميلوني من أجل تطوير العلاقات بين مصر وإيطاليا
السيسي يتطلع للعمل مع ميلوني من أجل تطوير العلاقات بين مصر وإيطاليا
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه يتطلع للعمل مع جورجيا ميلوني فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T10:19+0000
2022-10-01T10:19+0000
مصر
إيطاليا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، قدم السيسي التهنئة إلى ميلوني بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا.وتمنى الرئيس المصري لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.يذكر أن جورجيا ميلوني (45 عاما)، هي زعيمة الحزب الإيطالي اليميني "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، وهي سياسية وصحفية، وستكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.
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مصر, إيطاليا, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, إيطاليا, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتطلع للعمل مع ميلوني من أجل تطوير العلاقات بين مصر وإيطاليا

10:19 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه يتطلع للعمل مع جورجيا ميلوني فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، قدم السيسي التهنئة إلى ميلوني بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا.
وتمنى الرئيس المصري لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.
وأكد أنه يتطلع للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات.
يذكر أن جورجيا ميلوني (45 عاما)، هي زعيمة الحزب الإيطالي اليميني "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، وهي سياسية وصحفية، وستكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.
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