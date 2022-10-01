https://sputnikarabic.ae/20221001/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-مواطن-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-العيزرية-المتاخمة-للقدس-1068478036.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية المتاخمة للقدس
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية المتاخمة للقدس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل شاب فلسطيني برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:58+0000
2022-10-01T13:58+0000
2022-10-01T13:58+0000
العالم العربي
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ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية فإن مصادر محلية أفادت في وقت سابق بإصابة الشاب بجروح خطيرة. ووفقا لهذه المصادر فإن قوات الجيش الإسرائيلي منعت المواطنين من الوصول إليه من أجل نقله إلى المستشفى. كما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه مواطن ملقى على الأرض وحوله مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الجيش-الإسرائيلي-يوافق-على-عمليات-الاغتيال-الانتقائي-لمسؤولين-من-الجهاد-الإسلامي-وفتح-وحماس-1068454599.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية المتاخمة للقدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل شاب فلسطيني برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس.
ووفقا لوكالة
"معا" الفلسطينية فإن مصادر محلية أفادت في وقت سابق بإصابة الشاب بجروح خطيرة.
ووفقا لهذه المصادر فإن قوات الجيش الإسرائيلي منعت المواطنين من الوصول إليه من أجل نقله إلى المستشفى.
كما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه مواطن ملقى على الأرض وحوله مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي.