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https://sputnikarabic.ae/20221001/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-مواطن-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-العيزرية-المتاخمة-للقدس-1068478036.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية المتاخمة للقدس
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية المتاخمة للقدس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل شاب فلسطيني برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:58+0000
2022-10-01T13:58+0000
العالم العربي
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ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية فإن مصادر محلية أفادت في وقت سابق بإصابة الشاب بجروح خطيرة. ووفقا لهذه المصادر فإن قوات الجيش الإسرائيلي منعت المواطنين من الوصول إليه من أجل نقله إلى المستشفى. كما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه مواطن ملقى على الأرض وحوله مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الجيش-الإسرائيلي-يوافق-على-عمليات-الاغتيال-الانتقائي-لمسؤولين-من-الجهاد-الإسلامي-وفتح-وحماس-1068454599.html
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العالم العربي
العالم العربي

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية المتاخمة للقدس

13:58 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREYالمدرعة الأمريكية "إم – 113" لدى الجيش الإسرائيلي
المدرعة الأمريكية إم – 113 لدى الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل شاب فلسطيني برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس.
ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية فإن مصادر محلية أفادت في وقت سابق بإصابة الشاب بجروح خطيرة.
ووفقا لهذه المصادر فإن قوات الجيش الإسرائيلي منعت المواطنين من الوصول إليه من أجل نقله إلى المستشفى.
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الجيش الإسرائيلي يوافق على عمليات "الاغتيال الانتقائي" لمسؤولين من "الجهاد الإسلامي وفتح وحماس"
أمس, 16:45 GMT
كما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه مواطن ملقى على الأرض وحوله مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي.
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