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القوات الأمنية العراقية تبدأ بفتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين من الساحات
القوات الأمنية العراقية تبدأ بفتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين من الساحات
أعادت قوات الأمن في العراق فتح الطرق والجسور التي أغلقتها اليوم بسبب المظاهرات في العاصمة بغداد. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T21:26+0000
2022-10-01T21:26+0000
العراق
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وفي وقت سابق من اليوم بدأت قوى احتجاجية في التجمع في ساحات التظاهر بالعاصمة العراقية بما في ذلك ساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولذلك أغلقت القوات الأمنية عدة طرق وجسور.ومساء اليوم أعلن مصدر أمني رفيع، انتهاء التظاهرات في بغداد بعد انسحاب جميع المتظاهرين من ساحة التحرير وسط بغداد، بجسب وكالة الانباء العراقية (واع).وقال المصدر الأمني للوكالة إن "التظاهرات في العاصمة بغداد انتهت بعد انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور".وأكد المصدر أن "القوات الأمنية باشرت بفتح الطرق".وتابع: "جسر الجمهورية سيبقى مغلقا أمام المارة إلى إشعار آخر لحين إصلاحه بسبب تعرضه إلى أضرار كبيرة".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

القوات الأمنية العراقية تبدأ بفتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين من الساحات

21:26 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubayeأحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye
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أعادت قوات الأمن في العراق فتح الطرق والجسور التي أغلقتها اليوم بسبب المظاهرات في العاصمة بغداد.
وفي وقت سابق من اليوم بدأت قوى احتجاجية في التجمع في ساحات التظاهر بالعاصمة العراقية بما في ذلك ساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولذلك أغلقت القوات الأمنية عدة طرق وجسور.
ومساء اليوم أعلن مصدر أمني رفيع، انتهاء التظاهرات في بغداد بعد انسحاب جميع المتظاهرين من ساحة التحرير وسط بغداد، بجسب وكالة الانباء العراقية (واع).
قوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
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وقال المصدر الأمني للوكالة إن "التظاهرات في العاصمة بغداد انتهت بعد انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور".
وأكد المصدر أن "القوات الأمنية باشرت بفتح الطرق".
وتابع: "جسر الجمهورية سيبقى مغلقا أمام المارة إلى إشعار آخر لحين إصلاحه بسبب تعرضه إلى أضرار كبيرة".
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