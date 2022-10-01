https://sputnikarabic.ae/20221001/القوات-الأمنية-العراقية-تبدأ-بفتح-الطرق-بعد-انسحاب-المتظاهرين-من-الساحات-1068492754.html
القوات الأمنية العراقية تبدأ بفتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين من الساحات
القوات الأمنية العراقية تبدأ بفتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين من الساحات
أعادت قوات الأمن في العراق فتح الطرق والجسور التي أغلقتها اليوم بسبب المظاهرات في العاصمة بغداد. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T21:26+0000
2022-10-01T21:26+0000
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وفي وقت سابق من اليوم بدأت قوى احتجاجية في التجمع في ساحات التظاهر بالعاصمة العراقية بما في ذلك ساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولذلك أغلقت القوات الأمنية عدة طرق وجسور.ومساء اليوم أعلن مصدر أمني رفيع، انتهاء التظاهرات في بغداد بعد انسحاب جميع المتظاهرين من ساحة التحرير وسط بغداد، بجسب وكالة الانباء العراقية (واع).وقال المصدر الأمني للوكالة إن "التظاهرات في العاصمة بغداد انتهت بعد انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور".وأكد المصدر أن "القوات الأمنية باشرت بفتح الطرق".وتابع: "جسر الجمهورية سيبقى مغلقا أمام المارة إلى إشعار آخر لحين إصلاحه بسبب تعرضه إلى أضرار كبيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221001/مجلس-الأمن-الوطني-العراقي-يشيد-بمظاهرات-ذكرى-تشرين-ويصدر-5-توصيات-1068490229.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
القوات الأمنية العراقية تبدأ بفتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين من الساحات
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أعادت قوات الأمن في العراق فتح الطرق والجسور التي أغلقتها اليوم بسبب المظاهرات في العاصمة بغداد.
وفي وقت سابق من اليوم بدأت قوى احتجاجية في التجمع في ساحات التظاهر بالعاصمة العراقية بما في ذلك ساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولذلك أغلقت القوات الأمنية عدة طرق وجسور.
ومساء اليوم أعلن مصدر أمني رفيع، انتهاء التظاهرات في بغداد بعد انسحاب جميع المتظاهرين من ساحة التحرير وسط بغداد، بجسب وكالة الانباء العراقية (واع)
.
وقال المصدر الأمني للوكالة إن "التظاهرات في العاصمة بغداد انتهت بعد انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور".
وأكد المصدر أن "القوات الأمنية باشرت بفتح الطرق".
وتابع: "جسر الجمهورية سيبقى مغلقا أمام المارة إلى إشعار آخر لحين إصلاحه بسبب تعرضه إلى أضرار كبيرة".