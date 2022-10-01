https://sputnikarabic.ae/20221001/القوات-الأوكرانية-تطلق-4-صواريخ-هيمارس-أمريكية-على-منطقة-نيجنيايا-دوفانكا-في-جمهورية-لوغانسك-1068476439.html
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على منطقة نيجنيايا دوفانكا في جمهورية لوغانسك
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على منطقة نيجنيايا دوفانكا في جمهورية لوغانسك
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على منطقة نيجنيايا دوفانكا في الجمهورية لوغانسك الشعبية. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:47+0000
2022-10-01T13:47+0000
2022-10-01T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات المسلحة الأوكرانية
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وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 13.30 على منطقة نيجنايا دوفانكا في جمهورية لوغانسك، وأطلقت 4 صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم الخميس الماضي، أن الجيش الروسي، خلال استهداف لبطاريات العدو، دمّر بطارية راجمة "هيمارس" في منطقة دنيبروبيتروفسك.وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الدفاع-الروسية-تدمير-بطارية-هيمارس--في-منطقة-دنيبروبتروفسك-1068389898.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على منطقة نيجنيايا دوفانكا في جمهورية لوغانسك
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أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على منطقة نيجنيايا دوفانكا في الجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 13.30 على منطقة نيجنايا دوفانكا في جمهورية لوغانسك، وأطلقت 4 صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف
الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم الخميس الماضي، أن الجيش الروسي، خلال استهداف لبطاريات العدو، دمّر بطارية راجمة "هيمارس" في منطقة دنيبروبيتروفسك.
وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.