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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221001/القوات-الأوكرانية-تطلق-4-صواريخ-هيمارس-أمريكية-على-منطقة-نيجنيايا-دوفانكا-في-جمهورية-لوغانسك-1068476439.html
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على منطقة نيجنيايا دوفانكا في جمهورية لوغانسك
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على منطقة نيجنيايا دوفانكا في جمهورية لوغانسك
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على منطقة نيجنيايا دوفانكا في الجمهورية لوغانسك الشعبية. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:47+0000
2022-10-01T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات المسلحة الأوكرانية
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وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 13.30 على منطقة نيجنايا دوفانكا في جمهورية لوغانسك، وأطلقت 4 صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم الخميس الماضي، أن الجيش الروسي، خلال استهداف لبطاريات العدو، دمّر بطارية راجمة "هيمارس" في منطقة دنيبروبيتروفسك.وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الدفاع-الروسية-تدمير-بطارية-هيمارس--في-منطقة-دنيبروبتروفسك-1068389898.html
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روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات المسلحة الأوكرانية

القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على منطقة نيجنيايا دوفانكا في جمهورية لوغانسك

13:47 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على منطقة نيجنيايا دوفانكا في الجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 13.30 على منطقة نيجنايا دوفانكا في جمهورية لوغانسك، وأطلقت 4 صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم الخميس الماضي، أن الجيش الروسي، خلال استهداف لبطاريات العدو، دمّر بطارية راجمة "هيمارس" في منطقة دنيبروبيتروفسك.
وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
جنود من كتيبة هندسة الإصلاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير بطارية "هيمارس" في مقاطعة دنيبروبتروفسك
29 سبتمبر, 10:54 GMT
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
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