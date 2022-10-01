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https://sputnikarabic.ae/20221001/القوات-الأوكرانية-تقصف-ضواحي-خيرسون-5-مرات-في-الـساعات--الـ24-الماضية-1068467610.html
القوات الأوكرانية تقصف ضواحي خيرسون 5 مرات في الـساعات الـ24 الماضية
القوات الأوكرانية تقصف ضواحي خيرسون 5 مرات في الـساعات الـ24 الماضية
أفادت الإدارة المدينة لمقاطعة خيرسون، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفايا كاخوفكا في ضواحي خيرسون، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي الروسي يعمل... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T09:05+0000
2022-10-01T09:06+0000
العالم
قصف
القوات المسلحة الأوكرانية
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وجاء في الرسالة التي نشرت على قناة "تلغرام" التابعة لإدارة المدينة: "عند 10:55 صباحا، قصف القوميين الأوكرانيين المتطرفين السكان المدنيين في نوفا كاخوفكا للمرة الخامسة خلال يوم واحد". كما أشارت الرسالة إلى وقوع 5 انفجارات.يذكر أن النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، لقي مصرعه في وقت سابق خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية لـ "سبوتنيك": إن "النائب الأول للأمن لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، قتل نتيجة هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على وسط خيرسون".وأكدت الإدارة، في وقت سابق، أنه بالرغم من الأعمال الإرهابية المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين، فإن العمل على استعادة الحياة السلمية وإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون مستمر.وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدها في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مقتل-نائب-رئيس-الإدارة-الإقليمية-في-خيرسون-خلال-قصف-شنته-القوات-الأوكرانية-1068428073.html
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العالم, قصف, القوات المسلحة الأوكرانية
العالم, قصف, القوات المسلحة الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف ضواحي خيرسون 5 مرات في الـساعات الـ24 الماضية

09:05 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 01.10.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أفادت الإدارة المدينة لمقاطعة خيرسون، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفايا كاخوفكا في ضواحي خيرسون، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي الروسي يعمل بنشاط.
وجاء في الرسالة التي نشرت على قناة "تلغرام" التابعة لإدارة المدينة: "عند 10:55 صباحا، قصف القوميين الأوكرانيين المتطرفين السكان المدنيين في نوفا كاخوفكا للمرة الخامسة خلال يوم واحد". كما أشارت الرسالة إلى وقوع 5 انفجارات.
يذكر أن النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، لقي مصرعه في وقت سابق خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.
وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية لـ "سبوتنيك": إن "النائب الأول للأمن لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، قتل نتيجة هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على وسط خيرسون".
وأكدت الإدارة، في وقت سابق، أنه بالرغم من الأعمال الإرهابية المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين، فإن العمل على استعادة الحياة السلمية وإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون مستمر.
وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدها في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
جنود تابعون للقوات المسلحة دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
مقتل نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون خلال قصف تشنه القوات الأوكرانية
أمس, 09:06 GMT
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
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