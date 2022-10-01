https://sputnikarabic.ae/20221001/القوات-المسلحة-التركية-تتجه-للمشاركة-في-تأمين-كأس-العالم-بقطر-1068486708.html

القوات المسلحة التركية تتجه للمشاركة في تأمين كأس العالم بقطر

القوات المسلحة التركية تتجه للمشاركة في تأمين كأس العالم بقطر

تتجه القوات المسلحة التركية للمشاركة في تأمين كأس العالم 2022 المقرر إقامته في دولة قطر، بناء على طلب الدوحة، وفق إعلام رسمي. 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T18:02+0000

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2022-10-01T18:02+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

بطولة كأس العالم 2022

رجب طيب أردوغان

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وقالت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، إن "الرئاسة التركية أرسلت مذكرة إلى رئاسة البرلمان بشأن تكليف القوات المسلحة بمهام في إطار عملية درع كأس العالم بدولة قطر".وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "التوقعات تشير إلى مشاركة أكثر من مليون شخص في المونديال من مختلف أنحاء العالم".وأضافت أنه "لتنظيم فعاليات رياضية بهذا الحجم بأمان، سيتم تنفيذ عملية درع كأس العالم بين القوات المسلحة القطرية وعناصر من الدول المدعوة من قبل الحكومة القطرية".وتهدف عملية درع كأس العالم "إلى إجراء كأس العالم لكرة القدم 2022، بشكل ناجح وآمن، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التهديدات المختلفة التي قد تؤثر على أمن الفعالية، وفي مقدمتها الإرهاب"، وفق المذكرة التي أرسلتها الرئاسة التركية إلى البرلمان.وتابعت أن العملية المذكورة سيتم تنفيذها "من خلال قوة المهام المشتركة التي ستتشكل بين دولة قطر والدول المشاركة، وذلك ضمن الحدود البرية والجوية والبحرية ومناطق الصلاحية البحرية لدولة قطر".وأشارت إلى أن الحكومة القطرية كانت قد طلبت من الدول الحليفة والصديقة لها، من ضمنها تركيا، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وباكستان إرسال عناصر عسكرية للمساهمة في دعم العملية.واعتبرت المذكرة أنه "سيكون من المفيد الاستجابة لطلب الحكومة القطرية، باعتبار أن بطولة كأس العالم حدث رياضي سيحظى بمتابعة كبيرة حول العالم، فضلا عن الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية التي تربط تركيا بقطر، إضافة إلى التعاون الاستثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، ونظرا لأهمية استقرار وأمن منطقة الخليج على المنطقة برمتها".وشددت على أن "المشاركة في عملية درع كأس العالم وتكليف الإدارة العامة للأمن لضمان أمن الفعالية بدولة قطر، يتماشى ويتسق مع متطلبات البروتوكول الموقع بين البلدين في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بخصوص تنفيذ خطاب النوايا المتعلق بالتعاون في إجراء الفعاليات الكبرى".وكشفت أنه "سيتم نشر أفراد من القوات المسلحة التركية داخل حدود قطر وفي مياهها الإقليمية والمناطق المجاورة لها، من أجل تقديم الدعم الذي تطلبه الحكومة القطرية خلال المشاركة في عملية درع كأس العالم".ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر فعاليات "كأس العالم فيفا 2022" في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وحتى 18 ديسمبر 2022.

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