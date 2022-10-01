عربي
https://sputnikarabic.ae/20221001/المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-أفريقيا-تدين-الانقلاب-في-بوركينا-فاسو-1068463410.html
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين الانقلاب في بوركينا فاسو
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين الانقلاب في بوركينا فاسو
أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اليوم السبت، عن استنكارها وإدانتها الشديدين للانقلاب العسكري في بوركينا فاسو. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T01:14+0000
2022-10-01T01:14+0000
بوركينا فاسو
المجموعة الاقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049178181_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_35042cb436d6287e5e66509a68a0aa86.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان، تؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جديد معارضتها المطلقة لأي استيلاء على السلطة أو التمسك بها بوسائل غير دستورية، وتطالب باحترام الجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري.هذا وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة الإطاحة برئيس المجلس العسكري، نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني.وقال إبراهيم تراوريه (قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن)، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني الجمعة، إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.كما أعلن التلفزيون الرسمي إغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
https://sputnikarabic.ae/20220906/مقتل-35-مدنيا-على-الأقل-بانفجار-عبوة-ناسفة-في-بوركينا-فاسو-1067342353.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049178181_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_adbe936c4240574995a728323441470c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوركينا فاسو, المجموعة الاقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا
بوركينا فاسو, المجموعة الاقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين الانقلاب في بوركينا فاسو

01:14 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
تابعنا عبرTelegram
أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اليوم السبت، عن استنكارها وإدانتها الشديدين للانقلاب العسكري في بوركينا فاسو.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان، تؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جديد معارضتها المطلقة لأي استيلاء على السلطة أو التمسك بها بوسائل غير دستورية، وتطالب باحترام الجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
هذا وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة الإطاحة برئيس المجلس العسكري، نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني.
الإرهاب في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
مقتل 35 مدنيا على الأقل بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
6 سبتمبر, 04:00 GMT
وقال إبراهيم تراوريه (قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن)، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني الجمعة، إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.
كما أعلن التلفزيون الرسمي إغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала