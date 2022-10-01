https://sputnikarabic.ae/20221001/المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-أفريقيا-تدين-الانقلاب-في-بوركينا-فاسو-1068463410.html
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين الانقلاب في بوركينا فاسو
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين الانقلاب في بوركينا فاسو
أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اليوم السبت، عن استنكارها وإدانتها الشديدين للانقلاب العسكري في بوركينا فاسو. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T01:14+0000
2022-10-01T01:14+0000
2022-10-01T01:14+0000
بوركينا فاسو
المجموعة الاقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان، تؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جديد معارضتها المطلقة لأي استيلاء على السلطة أو التمسك بها بوسائل غير دستورية، وتطالب باحترام الجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري.هذا وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة الإطاحة برئيس المجلس العسكري، نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني.وقال إبراهيم تراوريه (قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن)، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني الجمعة، إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.كما أعلن التلفزيون الرسمي إغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
https://sputnikarabic.ae/20220906/مقتل-35-مدنيا-على-الأقل-بانفجار-عبوة-ناسفة-في-بوركينا-فاسو-1067342353.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو, المجموعة الاقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا
بوركينا فاسو, المجموعة الاقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين الانقلاب في بوركينا فاسو
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أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اليوم السبت، عن استنكارها وإدانتها الشديدين للانقلاب العسكري في بوركينا فاسو.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان، تؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جديد معارضتها المطلقة لأي استيلاء على السلطة أو التمسك بها
بوسائل غير دستورية، وتطالب باحترام الجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
هذا وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة الإطاحة برئيس المجلس العسكري
، نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني.
وقال إبراهيم تراوريه (قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن)، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني الجمعة، إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.
كما أعلن التلفزيون الرسمي إغلاق الحدود حتى إشعار آخر.